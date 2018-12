Mais de 90 localidades de Salvador têm água reduzida após vazamento

Para corrigir um vazamento na adutora de Pedra do Cavalo, o fornecimento de água será interrompido em alguns municípios da Bahia nesta quarta-feira (19), informou hoje a Embasa. Ficam sem água Santo Amaro, Amélia Rodrigues, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria e Terra Nova. Além disso, mais de 90 localidades de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus terão a oferta diminuída em 40% - o fornecimento não será interrompido porque os sistemas recebem água também de outros mananciais.

Equipes da Embasa já estão trabalhando para corrigir o vazamento. Nas cidades que terão fornecimento diminuído, os imóveis que não têm reserva podem ficar sem água. A recomendação da Embasa é que os moradores façam um "uso racional" da água no período.

Veja os pontos de Salvador que terão fornecimento diminuído:

Ilha de Maré, Ilha dos Frades, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá, Coutos, Marechal Rondon, Dom Avelar, Castelo Branco, Canabrava, Águas Claras, Alto da Terezinha, Boca da Mata, Cajazeiras 2 a 11, Porto Seco, Pirajá, Plataforma, São João do Cabrito, Trobogy, São Rafael, Vale dos Lagos, São Marcos, Sete de Abril, Praia Grande, Paripe, São Tomé, Periperi, Pau da Lima, Vila Canária, Nova Constituinte, Jaguaripe, Nova Brasília, Marotinho, Jd. Nova Esperança, Fazenda Grande I a IV, Jardim Cajazeiras, Patamares, Cassange, Areia Branca, Nova Esperança, Jardim das Margaridas, Itinga, Aeroporto, Alto do Coqueirinho, Bairro da Paz, Itapuã, Mussurunga, Piatã, São Cristóvão, Stella Maris, Mata Escura, Jardim Santo Inácio, Sussuarana Nova e Velha, Novo Horizonte, Calabetão, Barreiras, Tancredo Neves, Cabula, Cabula VI, Arenoso, Doron, Engomadeira, São Gonçalo, Saramandaia, Pernambués, Resgate, Saboeiro, Caminho de Areia, Bonfim, Boa Viagem, Capelinha, Uruguai, Jardim Cruzeiro, Mares, Massaranduba, Monte Serrat, Roma, Ribeira, Fazenda Grande do Retiro, Boa Vista de São Caetano, IAPI, Curuzu, Liberdade, Santa Mônica, Lobato.