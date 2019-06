Mais de 900 policiais e bombeiros vão reforçar a segurança no Dois de Julho

As comemorações pelo Dia da Independência da Bahia que acontecem na próxima terça-feira (2) contarão com a segurança reforçada por mais de 900 agentes entre policiais e bombeiros. O tradicional desfile do Dois de Julho, que acontecerá na próxima terça-feira (2), em Salvador, contará com 934 profissionais das forças de segurança estaduais, entre policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros militares.

A festa, que marca a Independência da Bahia, terá policiamento ostensivo realizado por 800 PMs dos Batalhões de Choque e de Operações Policiais Especiais (Bope), do Esquadrão de Motociclista Águia, da Cavalaria, do Grupamento Aéreo, além de outras unidades da corporação e o emprego de sete bases móveis.

Antes e durante o festejo, as regiões da Lapinha, Soledade, Estrada da Rainha, Ladeira do Canto da Cruz, Rua São José de Cima, Rosário e Campo Grande serão acompanhadas por efetivos que realizarão patrulhas para evitar qualquer tipo de ocorrência policial.

Além do policiamento ostensivo, as delegacias que cobrem o trajeto do desfile estarão funcionando. Delegados, investigadores e escrivães das 1ª e 2ª Delegacias Territoriais (Barris e Liberdade, respectivamente) e da Delegacia Especial de Proteção ao Turista - unidades que cobrem o circuito do cortejo – estarão distribuídos nas DTs e em alguns pontos estratégicos.

Já os peritos vão atuar no plantão de 24 horas na sede do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Com ambulâncias e viaturas de Auto Bomba Tanque Salvamento, o Corpo de Bombeiros Militar também estará presente no desfile para atender possíveis ocorrências de emergências.