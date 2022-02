Mais de 95 mil crianças ainda não foram vacinadas contra covid em Salvador

Salvador tem 95.871 crianças de 5 a 11 anos que ainda não se vacinaram contra a covid-19. O número é três vezes maior que o de pessoas com 12 anos ou mais que não receberam a 1ª dose, 27.039 cidadãos. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e foram divulgados nesta segunda-feira (7). Por isso, a volta às aulas em Salvador terá uma novidade esse ano.

A prefeitura informou que equipes da SMS vão percorrer as unidades de ensino para vacinar os alunos que os pais autorizarem. A estratégia é uma tentativa de ampliar o número de crianças protegidas. Os estudantes voltaram às aulas presenciais nesta segunda-feira, depois de pouco mais de um mês em recesso. São 162 mil vagas na rede (142 mil já preenchidas), 432 escolas municipais e 8 mil professores.

Na manhã desta segunda, o prefeito Bruno Reis (DEM) reabriu o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Nossa Luta, em Pernambués. A unidade, que tinha capacidade para atender 150 crianças ampliou o número de vagas para 350 após a reforma. Durante o evento, ele contou que uma equipe volante da SMS vai visitar as unidades de ensino da rede e as crianças, cujos pais autorizarem, serão imunizadas.

"A vacinação é uma decisão dos pais. Eles que devem entender se devem vacinar seus filhos. Vamos percorrer as escolas para que aqueles pais que desejam vacinar seus filhos, tenham acesso de forma mais fácil à vacina", explicou Bruno Reis.

A reportagem procurou a SMS para saber os detalhes da operação, mas a pasta informou que a ação ainda está em fase de planejamento. Segundo os dados do Município, 190.234 pessoas estão atrasadas para a tomar a 2ª dose e 541.741 para receber a dose de reforço.

O prefeito também destacou a imunização Express para as crianças, que permite o agendamento para que eles possam ser vacinados em casa, e os postos fixos montado desde o início da vacinação e que atendem adultos e os pequenos. O gestor aproveitou para fazer um apelo para que os pais levem os filhos para a escola e disse que recuperar o tempo perdido nos últimos dois anos será um dos maiores desafios.

“Foram dois anos de aulas semipresenciais ou virtuais. Qualquer pessoa que fica mais de dois anos praticamente sem estudar acaba esquecendo o conteúdo que aprendeu. Então, 2022 tem que ser o ano da educação. Nós fizemos uma prova para avaliar a situação dos alunos na nossa rede. Infelizmente, os números são muito ruins, como já se imaginava. Por isso, peço que os pais levem seus filhos para a escola”, afirmou.

Em 2021, a prefeitura tentou por duas vezes retomar as aulas presenciais, mas adesão dos alunos ficou abaixo de 50%. Para tentar amenizar o estrago, o ano letivo de 2021 seguiu até a última semana de dezembro. Agora, a expectativa da atendente de telemarketing Jéssica Moreira, 30 anos, é que a filha dela, Ana Beatriz, 4, consiga finalmente estudar.

“O pai dela e eu pensamos em colocar ela na escola em 2020, mas por conta da pandemia resolvemos esperar mais um pouco. Em 2021, também não foi possível. Fizemos a matrícula dela, este ano, e ela vai começar na quarta-feira (9). Ela está ansiosa e eu também. Como lá em casa todo mundo já está vacinado, eu vou levar”, contou.

Os estudantes do Ensino Infantil, como Ana Beatriz, representam 24 mil novas matrículas, em 2022. Além disso, outras 20 mil crianças que estudavam em escolas particulares, em diversas séries, foram afetadas pela crise financeira provocada pela crise sanitária e migraram para a rede pública.

A maior demanda é por vagas nos anos iniciais, entre os pequenos de 2 e 5 anos, por isso, a prefeitura criou o Programa Pé na Escola. Através dele, o Município compra vagas em instituições privadas para atender alunos da rede pública. Por conta da pandemia, esse número saltou de 5 mil para 12 mil estudantes, no ano passado.

O secretário municipal de Educação, Marcelo Oliveira, contou que nos últimos anos a cidade estava conseguindo reduzir o déficit de vagas, mas que a pandemia fez o processo retroceder. Ele também fez um apelo para que os pais levem as crianças para estudar.

“Nossa expectativa é de que as famílias, nesse reinício, nessa retomada, com toda a população vacinada, com as escolas com protocolos de segurança já consolidados, a gente espera que as famílias tragam as crianças de volta para a escola. É imprescindível que isso aconteça. As crianças não podem continuar afastadas da escola porque o prejuízo é muito grande”, disse.

A prefeitura também anunciou a contratação de 500 novos professores para reforçar o quadro de pedagogos e especialistas nas escolas municipais e listou outras iniciativas. Confira abaixo:

Combate à Covid-19 – Segundo o Município, as escolas foram equipadas com materiais para a implementação das medidas sanitárias de prevenção da disseminação do coronavírus. O valor investido é de R$5,1 milhões.

Entrega de absorventes – A Prefeitura anunciou investimento de cerca de R$1 milhão para a distribuição mensal de absorventes higiênicos do Ciclo de Cuidados do Programa de Dignidade Feminina para as alunas da Rede Municipal.

Novas vagas – Cerca de 2 mil novas vagas serão geradas depois que as obras em 15 escolas e a construção de uma nova unidade forem concluídas. Todas já estão em andamento e o investimento é de R$110,8 milhões.

Plataforma Indique – É um serviço que vai monitorar a Educação Infantil, gerando e compartilhando informações sistematizadas. O novo recurso vai encaminhar demandas e promete melhorar a tomada de decisões. Um grupo de trabalho formado por representantes de cada Gerência Regional e um grupo gestor composto por representantes do órgão central da Smed vai desenvolver o serviço.

Documento norteador do trabalho do gestor – Durante este ano de 2022 será desenvolvido um documento para auxiliar na atuação dos gestores escolares com vistas a conquistar maior eficiência no trabalho. Elaborado por consultoria qualificada, o material abrangerá tanto as questões de administração escolar, quanto pedagógicas.

Programa Aprender pra Valer – O programa adota medidas pedagógicas e de gestão educacional para qualificação dos processos, com formação continuada dos profissionais da área.

Salas de AEE – A expectativa é que, em 2022, todos os alunos com deficiência tenham Atendimento Educacional Especializado nas unidades escolares ou em instituições parceiras.

Chamamento de 500 professores – O ano letivo de 2022 se inicia com a contratação de 500 novos professores para reforçar o quadro de pedagogos e especialistas nas escolas municipais.