Mais de mil livros serão distribuídos no aeroporto de Salvador nesta segunda (23)

Os passageiros que circularem pelo aeroporto de Salvador nesta segunda-feira (23) o poderão embarcar numa viagem muito especial. É que mais de mil livros infanto-juvenis serão distribuídos na Praça de Alimentação, entre 11h e 14h, para incentivar a leitura e o compartilhamento entre os passageiros. A ação é uma parceria entre o Grupo Projetos de Leitura e o Salvador Bahia Airport.

Dentro de cada exemplar, o leitor encontrará uma tarja com a frase: “Leia-me e me esqueça por aí”, estimulando que cada história possa chegar a cada vez mais pessoas. Entre os livros que serão distribuídos estão o infantil Nick e Bia na Floresta Encantada e Acontece, ambos do escritor Laé de Souza, que também é o responsável pela ação.

“É preciso que o livro seja lido mais de uma vez. Fazê-lo circular é bom para o livro e para as pessoas. Deixar um livro, depois de lido, em um local público aumenta a possibilidade de termos mais pessoas lendo”, destaca o escritor Laé de Souza, autor e coordenador do projeto Viajando na Leitura, que estará no evento para acompanhar a distribuição dos livros e conversar com os leitores. A ação seguirá os devidos protocolos sanitários, como uso de máscaras e distanciamento.

“Viajando, temos acesso a outros lugares, culturas e costumes. Aprendemos coisas, e isso amplia a nossa visão de mundo. Assim é também nos livros. Através da imaginação, pode-se criar e explorar diferentes mundos. Ter acesso a esse tipo de incentivo é essencial, ainda mais na infância. É preciso estimular a curiosidade, a descoberta sobre diferentes formas de existir e o respeito. Assim, ajudamos a formar futuros adultos, cidadãos, ou seja, contribuímos para formar a sociedade que desejamos”, afirma Daniela Franco, Gerente de Comunicação do Salvador Bahia Airport.

O Grupo Projetos de Leitura, que iniciou seu trabalho em 1998, reúne vários projetos de incentivo à leitura aprovados pelo Ministério do Turismo – Secretaria Especial da Cultura. Com sede em São Paulo, o grupo atua em todo o território nacional desenvolvendo projetos sem fins lucrativos, com o objetivo de vencer um dos maiores desafios encontrados pelos professores e amantes da literatura: desenvolver o hábito da leitura.