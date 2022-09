Mais de R$ 1,5 mi: BBB 23 terá nova premiação ao vencedor

Ninguém gosta de ir ao paredão do Big Brother Brasil, mas que se safar dele no BBB 23 não terá apenas a felicidade de seguir no jogo, mas sim dinheiro no bolso. Quem escapar da berlinda, receberá uma quantia (ainda não divulgada) que se somará ao prêmio R$ 1,5 milhão ao final do jogo.

A nova edição estreia 16 de janeiro de 2023 e, novamente, terá a dinâmica pipoca x camarote. Também terá prova do líder, do anjo, bate-volta, resistência e, é claro, as festas.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mônaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.