Mais de R$ 300 mil são apreendidos com motorista na BR-116

Cerca de R$ 300 mil em espécie, de origem imprecisa, foram apreendidos nesta quarta-feira (24) durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116.

Um veículo Renault Logan com placa de Aracaju foi parado pelos policiais na altura do KM 836, em Vitória da Conquista. Eles pediram a documentação do motorista e a do carro. O nervosismo dos ocupantes do veículo acabou chamando atenção dos agentes.

Eles passaram aos agentes informações desencontradas e estavam com humor oscilante. Os policiais então resolveram fazer uma vistoria mais detalhada no carro e acharam R$ 302.500,00 escondidos no porta-malas na bagagem do motorista e do passageiro.

O motorista de 38 anos disse que o valor era seu e vinha de uma transação comercial feita em Santa Catarina. Ele afirmou que deixou a capital catarinense Florianópolis com o dinheiro e iria para Sergipe.

O valor foi apreendido e encaminhado, com o carro e os dois homens, para a Delegacia da Polícia Federal de Vitória da Conquista.