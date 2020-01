Mais de um bilhão de animais já morreram em incêndios na Austrália

As vítimas dos incêndios na Austrália aumentam à medida que novas espécies são consideradas nos cálculos. Nova estimativa indica que mais de um bilhão de animais já morreram por causa das queimadas, em contrapartida à previsão de 480 milhões de mortes anteriores. As informações são do O Globo.

O número aumentou pela contagem que considera também insetos, morcegos e sapos - além de apenas mamíferos, aves e répteis. A estimativa também inclui o estado australiano de Victoria, e não apenas Nova Gales do Sul.

"Certamente, animais grandes, como cangurus ou emas, e muitos pássaros, é claro, poderão se afastar do fogo à medida que ele se aproxima. Mas são as espécies menos móveis e as menores que dependem da própria floresta que estão realmente vulneráveis ao fogo", afirma Chris Dickman, especialista em biodiversidade da Universidade de Sydney à BBC.

Coalas são declarados funcionalmente extintos

A Fundação Australiana dos Coalas (AFK, na sigla em inglês) declarou a espécie como funcionalmente extinta após mais da metade da população saudável ser morta pelos incêndios. As queimadas chegaram à Ilha Canguru, um tipo de santuário para os coalas.

Segundo O Globo, os sobreviventes estão feridos e morrerão de fome nas próximas semanas, já que estão sem casa e comida. Os coalas moram nas árvores de eucalipto e comem suas folhas, das quais tiram até mesmo a água necessária para viver. A espécie se reproduz a cada dois anos.

