Mais dois estabelecimentos comerciais são atacados em Tancredo Neves

Mais dois estabelecimentos comerciais foram atacados no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Eles ficam exatamente em frente à loja O Boticário, que também foi alvo de um ataque durante a madrugada de quarta-feira (9). Desta vez, sequer esperaram a madrugada. A loja Beleza Pura e a OMG Artigos e Doces foram arrombadas e saqueadas ainda na noite de ontem, por volta das 20h.

Os ataques começaram a acontecer na capital baiana depois que um grupo de policiais militares anunciou “greve por tempo indeterminado”, o que ainda é negado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Segundo o coronel Anselmo Brandão, comandante da Polícia Militar da Bahia, nenhuma falta foi registrada no Estado.

Contudo, o arrombamento deixou surpreso o dono da OMG, que preferiu não se identificar. O comerciante, que é proprietário do ponto há dois anos, contou que soube do ataque pelos vizinhos, mas não chegou a tempo de evitar.

“Levaram doces, bombons. Quando cheguei, a porta estava caída mas não tinha mais ninguém”, se limitou a dizer o homem, que, desde a madrugada, improvisou a instalação de um gradil para proteger o que restou. Ele sequer sabe ao certo o total do prejuízo, mas garante que vai continuar com o negócio.

Leia mais notícias sobre a greve

Na Beleza Pura, os danos também ainda não foram calculados. Na manhã desta quinta (10), vendedores que realizavam a checagem dos produtos na parte interna do estabelecimento não quiseram falar. Já O Boticário, que amanheceu com a estrutura da fachada completamente restabelecida, ainda não abriu as portas.