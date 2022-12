Mais dois homens são presos com pornografia infantil na Bahia

Mais dois homens foram presos em flagrante durante uma operação de combate à exploração infantil por meio da internet, nesta terça-feira (6), na Bahia. Um deles foi localizado na Mata Escura, em Salvador, e outro no bairro Urbis V, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Um terceiro homem, gerente de um hotel, foi preso também hoje no bairro da Pituba.

A 10ª fase da Operação Luz Na Infância aconteceu em todo estado hoje, cumprindo mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos computadores, pen drives, disquetes, HDs externos, tablet, dentre outros eletrônicos que continham as imagens pornográficas.

A delegada Simone Moutinho, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), comandou a ação. Ela explicou que durante o cumprimento dos mandados, a polícia encontrou grande quantidade de pornografia infantojuvenil nos computadores dos três presos. "Os três foram autuados em flagrante por estarem com posse de pornografia"

A ação é nacionalmente coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e será realizada em 16 estados. Também acontecem buscas em outros quatro países.

No Brasil, a operação acontece nos Estados do Amazonas, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.