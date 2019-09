Mais dois integrantes de grupo que ia assaltar bancos na Bahia são mortos

Mais dois integrantes da quadrilha de assaltantes de banco desmontada parcialmente pelas forças de segurança da Bahia foram mortos pela polícia nesta sexta-feira (27). De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os suspeitos foram flagrados em uma área de mata fechada entre as cidades mineiras de Padre Carvalho e Salinas, atirou contra os policiais, que revidaram e eles acabaram morrrendo.

Participaram da ação policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte e do CPR-Central da Bahia, além de equipes de Minas Gerais. A SSP informou que os bandidos ainda foram socorridos, mas não resitiram. Eles ainda não foram identificados. Com eles foi apreendido um fuzil russo modelo AK 47.

Informações preliminares dão conta de que um dos assaltantes é paulista. "Seguimos com as equipes da Bahia, seguindo determinação da Secretaria da Segurança Pública, por tempo indeterminado no terreno. Tínhamos encontrado, na quarta-feira, munições deste fuzil russo e agora conseguimos encontrá-lo", contou o comandante da Cipe Litoral Norte, major Cis de Paula Bahiense.

O oficial acrescentou que até o momento cinco fuzis, três pistolas, farta munição e 100 explosivos foram apreendidos com o grupo criminoso.