Mais dois investigados são presos durante operação policial em Salvador

Dois homens com mandado de prisão em aberto por crimes de homicídios, que eram alvos da Operação Araitak, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na quinta-feira (15), foram presos nesta terça-feira (20), nos bairros do Trobogy e Federação. Eles atuavam em Valéria e Castelo Branco e fugiram após a ação policial naquelas regiões.

A dupla faz parte do grupo criminoso que atua tanto em Salvador, quanto na Região Metropolitana, no Recôncavo baiano no interior do estado. Os policiais receberam informações da localização dos envolvidos e conseguiram executar a prisão dando cumprimento aos mandados.

Mais de 400 policiais participaram da megaoperação, que contou com a participação de diversos órgãos de segurança pública. “Os trabalhos investigativos continuam no intuito de efetuar novas prisões, objetivando desarticular o grupo criminoso investigado”, relatou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

Os presos foram apresentados na sede do DHP, ficando à disposição da Justiça. Com as duas prisões, sobe para 13 o número de investigados alcançados nas ações desenvolvidas pelo Departamento no âmbito da Operação Araitak.

Megaoperação

Uma megaoperação cumpre mandados de prisão e busca e apreensão em Salvador, Região Metropolitana e no interior do estado. A intenção é combater grupos criminosos que são responsáveis por homicídios e tráfico de drogas. Mais de 400 policiais estão participando da Operação Araitak, que é liderada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Os mandados decorrerem das investigações que tramitam há mais de um ano, com foco no combate às organizações criminosas que impactam em Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) nas áreas conflagradas, identificadas no plano estratégico do Departamento de Homicídios”, explica a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

A megaoperação tem apoio operacional da Coordenação de Operações Especiais (COE), Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Departamento de Polícia do Interior (Depin), Departamento de Investigação Policial (DIP), Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) Assessoria Executiva de Operações Judiciária (AEXPJ) e Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

A ação também conta com a participação de equipes da Superintendência de Inteligência (SI/SSP), Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a Polícia Militar, por meio das unidades do Bope, CPE, COPPM, Patamo, Cipe Polo, CPRC Central, CPRC BTS, Rondesp, Esquadrão Águia, BPRV Tor, as 18ª, 19ª, 31ª, 47ª Companhias Independentes de Polícia Militar auxilia nas diligências. O DHPP no processo da investigação também contou com a parceria do Ministério Público da Bahia - através do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador (Vorcrim).