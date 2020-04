Mais duas academias ao ar livre são interditadas pela Prefeitura

A Prefeitura de Salvador interditará mais duas academias ao ar livre nesta quinta-feira (23). Desta vez, os equipamentos que serão fechados ficam na Praça dos Dendezeiros, no Bonfim, e na Praça Valdomiro Santa Rosa, em Massaranduba. A ação serve para conter a aglomeração de pessoas e manter o isolamento social, como medidas de combate à pandemia do novo coronavírus.

A interdição será realizada através da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e a previsão é que aconteça em outras seis academias, entre elas as localizadas nas praças do Santo Antônio Além do Carmo, Resgate, Conjunto ACM, Massaranduba e Sussuarana.

Outras praças, como da Terceira Etapa de Castelo Branco, Stella Maris, Imbuí, Nossa Senhora da Luz, Wilson Lins, Ana Lúcia Magalhães, Lord Cochrane, João Mangabeira, Mussurunga e São Caetano, já foram fechadas ou tiveram os equipamentos retirados. Já os locais que possuem quadras tiveram esses espaços lacrados.

Segundo o presidente da Desal, Marcílio Bastos, vistorias diárias estão sendo realizadas em todos os bairros onde existem praças e academias, para saber se o isolamento tem surtido efeito.

“Nas praças da Terceira Etapa de Castelo Branco e de Stella Maris, por exemplo, vimos uma grande quantidade de pessoas e até mesmo idosos se exercitando, sem cumprir o isolamento e desrespeitando o decreto municipal. Por este motivo, interditamos as academias e fizemos observações aos moradores. Caso os equipamentos continuem sendo utilizados, serão retirados”, disse Bastos.

Os equipamentos que foram retirados passarão por manutenção, na fábrica da Desal. Já os interditados estão sendo bloqueados com fitas de isolamento, arames e lacres de travamento.