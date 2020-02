Mais glitter, por favor!

O Carnaval domina as ruas de Salvador e uma bela maquiagem pode fazer toda a diferença para quem vai curtir na pipoca, bloco ou camarote. A ideia é ser criativa e não ter medo de ousar. A maior festa popular do mundo é o momento certeiro para extravasar. “Aposte nos batons intensos, muito brilho de gloss, glitter especial e invista nos cabelos coloridos”, adianta o nosso especialista Kal Nascimento. E vale lembrar: antes de se jogar nas nossas dicas, deixe sua pele limpa e preparada com o tom uniformizado, como você geralmente faz com sua base e corretivo. De resto, é só se divertir!

Puro glamour O foco aqui é a região dos olhos. Por isso, a boca pode até ser nude. Use um delineador colorido metalizado fazendo um risco na pálpebra inferior rente aos cílios. Para colar o glitter dourado utilize cola específica para maquiagem, preencha toda a pálpebra superior e espalhe mais, indo em direção as têmporas. A ideia é causar impacto! Dica de especialista: “Se for usar adesivos colados no rosto ou corpo lembre-se de usar protetor solar em volta do adesivo ou ficará com o 'desenho' por um bom tempo na pele”, alerta Kal.

Libera geral Tem cabelo cacheado? Então essa dica é para você! Dê bastante volume ao seu cabelo, com a ajuda de dois pentes soltando todos os cachos. Na boca aposte em um batom vermelho com gloss. “Para ele durar mais: aplique um pouco de pó translucido por cima do batom mate e só depois coloque o gloss sem esfregar os lábios” ensina o beauty artist. Pra finalizar, espalhe um pouco de óleo corporal no colo, ombros e espalhe glitter, assim eles ficaram por mais tempo aderidos à pele.

Fotos: Pedro Sales (@_pedro_salles) | Beleza: Kal Nascimento (@kalnascimentostudio) | Modelo: Aline Di Credico (@dicredicoaline) e Manuella Rodrigues (@manu.br)