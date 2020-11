'Mais importante do ano', diz Edson sobre decisão na Sul-Americana

A derrota para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, ficou para trás no Bahia. O foco do tricolor agora está na Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira (1º), o Esquadrão visita o Unión, no estádio 15 de abril, na cidade de Santa Fe, na Argentina, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio.

Entre os jogadores do elenco, o pensamento é um só: fazer um bom jogo e voltar do país vizinho com a classificação garantida.

"A gente sabe que é uma partida importante para a história do clube. A gente sabe que é uma das partidas mais importantes, se não for mais importante, do ano. Então a gente está focado, preparado, para que a gente possa sair daqui com a classificação", afirmou o volante Edson.

Diante dos desfalques por covid-19 e lesões, Edson deve se manter entre os titulares do Bahia diante do Unión. Volante de origem, ele também tem quebrado um galho na lateral direita e conta que está preparado para ajudar na posição em que for escalado pelo auxiliar Cláudio Prates, que segue no comando da equipe enquanto Mano Menezes se recupera do coronavírus.

"Antes mesmo de vir para o Bahia, eu estava atuando de lateral. Mas, no Globo, eu era mesmo volante. Já estou bem adaptado à lateral direita, mas sempre a gente procura evoluir. Onde o professor optar por mim, seja de lateral, volante, na meia... A gente vai procurar dar sempre o melhor para o Bahia, para a gente conseguir nossos triunfos", afirmou o jogador.

"A gente procura ajudar todas as vezes que tem oportunidade. Estou procurando aproveitar as oportunidades que estou tendo para a gente poder se firmar em um grande clube, como é o Bahia, mas sempre respeitando nossos companheiros. Porque a gente sabe que têm muita qualidade. Então a gente está aqui para ajudar, independentemente de ser para ter sequência ou jogar um jogo e outro não", continuou ele.

Já em Santa Fe, o Bahia faz nesta segunda-feira (30), o último treino antes da partida. A atividade será realizada no CT do Colón, adversário do Unión.

Para o jogo decisivo, Cláudio Prates poderá contar Gilberto e Anderson Martins, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão. Já os laterais Zeca e Juninho Capixaba, o volante Ronaldo e o goleiro Mateus Claus estão fora por conta da covid-19. Outra baixa é o zagueiro Lucas Fonseca, machucado.

Como venceu o jogo de ida por 1x0, na Fonte Nova, o Bahia tem a vantagem do empate. O tricolor pode até perder um gol de diferença, caso também balance as redes. Se perder pelo mesmo placar da primeira partida, a decisão vai para os pênaltis.