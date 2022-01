Mais maduro após empréstimo, Ignácio projeta sequência no Bahia

Depois de ter a primeira sequência na Série A do Brasileirão, o zagueiro Ignácio projeta agora ganhar mais espaço no elenco do Bahia. De volta após empréstimo à Chapecoense, o defensor é um dos jogadores que vão compor o grupo do Esquadrão em 2022.

Aos 25 anos, Ignácio está no Bahia desde 2018, quando chegou para fazer parte do time de transição. No período, ele foi emprestado ao CSA e Chapecoense. No time catarinense, o zagueiro foi titular em boa parte do Brasileirão. Ao todo ele disputou 24 partidas e marcou dois gols.

“Feliz demais em poder voltar ao Bahia. Agradeço muito à Chapecoense pela oportunidade que me deu de vestir aquela camisa e também por ter me dado uma sequência na elite do futebol brasileiro. É um clube que tem meu carinho e admiração, deixo aqui também registrada a minha torcida pela reestruturação do clube”, disse o atleta.

Com a saída do argentino Germán Conti, a vaga ao lado de Luiz Otávio está aberta na equipe. Atualmente, Gustavo Henrique, que foi puxado do time de transição do time de transição no ano passado, é quem disputa a posição. Mais experiente, Ligger está integrado ao grupo que vai disputar o Campeonato Baiano.

“Volto mais maduro e com mais experiência. Agora tenho como objetivo buscar uma sequência aqui no Bahia, assim como tive lá na Chape. Claro que sempre respeitando meus companheiros, que também têm muita qualidade. Vou continuar trabalhando forte e focado como sempre fiz em minha carreira, para quando o professor optar por mim, eu estar preparado para ajudar o clube a voltar para onde não deveria ter saído, que é na Série A”, contou.