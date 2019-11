Mais rico do mundo, Jeff Bezos doa US$ 98,5 milhões a moradores de rua

Dono da Amazon e homem mais rico do mundo, segundo levantamento da Forbes, Jeff Bezos anunciou na quinta-feira (22) a doação de US$ 98,5 milhões para famílias sem-teto dos EUA.

A fundação dele, a Bezos Day One, vai repassar essa quantia para 32 instituições de caridades que trabalham com esse foco em 23 estados americanos. As entidades foram escolhidas "pelo trabalho significato e de grande impacto para fornecer abrigo e apoio a famílias jovens em comunidades de todo o país", diz comunicado da fundação. Cada instituição receberá entre US$ 1,25 milhão e US$ 5,5 milhões.

Bezos criou a fundação em 2018 e faz a doação milionária pelo segundo ano consecutivo. No ano passado, ele doou US$ 97,5 milhões para 24 organizações.

Fortuna

O criador da Amazon tem fortuna de US$ 131 bilhões, cerca de R$ 495 bilhões. A Forbes coloca o bilionário como o homem mais rico de 2019 - a Bloomberg, em seu último levantamento, o colocar atrás de Bill Gates, criador da Microsoft. A Amazon é a maior varejista online do mundo.

Na última lista anual da Forbes, é destacadoque Bezos manteve a liderança entre os mais ricos pelo segundo anor seguinte, apesar de ter caído de US$ 160 bilhões para US$ 114 bilhões de patrimônio depois de um divórcio. A ex-mulher dele, Mackenzie Bezos, aparece na lista pela primeira vez, em 15º lugar, com uma fortuna de US$ 36,1 bilhões.

Bill Gates aparece em segundo novamente, mas com a diferença para Bezos tendo diminuído bastante - para "apenas" US$ 8 bilhões em setembro, quando a Forbes fechou as contas - a publicação foi em outubro.

Já a Bloomberg, agora em novembro, afirmou que Gates já ultrapassou Bezos. O criador da Microsoft aumentou o patrimônio em 19,5 bilhões de dólares este ano, enquanto Bezos teve queda de 16,2 bilhões, afirma a publicação. Assim, Gates fica nesta lista com fortuna de 110 bilhões de dólares, um pouco à frente de Bezos, com 109 bilhões.