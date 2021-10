Mais sete pessoas são presas em operação policial no interior baiano

Mais sete suspeitos foram presos em cidades por toda a Bahia na segunda fase da Operação Unum Corpus, iniciada na sexta-feira (15) pelo Departamento de Polícia do Interior (Depin). A ação envolve policiais das mais de 400 unidades, das 26 Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) da Polícia Civil e retirou das ruas suspeitos de diversos crimes.

Entre os presos, 33 são acusados por homicídios, o que equivale a 50% das 65 prisões realizadas. Parte das prisões aconteceu ontem.

“A prisão de suspeitos destes crimes, além de retirá-los do convívio social, proporciona a possível elucidação de crimes violentos letais intencionais. Isso é um dos resultados mais relevantes dentro da Operação Unum Corpus”, afirma adiretora do Depin, delegada Rogéria Araújo,

Durante as ações também foram apreendidas 11 armas de fogo e mais de sete quilos de entorpecentes, entre cocaína, maconha e crack, além de balanças de precisão e outros materiais utilizados no tráfico de drogas. Mais de 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e entre as 65 prisões, 18 foram em flagrante.