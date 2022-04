Mais um: Bahia fecha a contratação do meia Warley

O Bahia segue reforçando o seu elenco para a Série B do Brasileirão e a Copa do Brasil. Nesta terça-feira (12), o Esquadrão acertou com o seu terceiro reforço, trata-se do meia Warley, de 22 anos, que estava no XV de Piracicaba. Ele chega ao clube baiano por empréstimo.

Warley foi formado nas categorias de base do Paraná e acumula passagens por equipes como Rio Branco-PR, Concórdia, Criciúma, Novorizontino e Marcílio Dias.

Esse ano, o meia disputou a Série A2 do Campeonato Paulista pelo XV de Piracicaba. Ao todo o meia fez nove partidas e marcou um gol. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), e já pode estrear pelo Esquadrão no duelo com o Náutico, nesta sexta-feira (15), às 21h30, nos Aflitos.

Além de Warley, o Bahia acertou as chegadas do atacante Rildo, que pertence ao Grêmio, e do zagueiro Zé Vitor, que rescindiu com o América-MG. Vale lembrar que o tricolor tem apenas até esta terça-feira para contratar atletas, já que a janela de transferências será encerrada.