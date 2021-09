Mais um para a conta: Vitória empata com o Botafogo no Barradão

Mais um empate para a conta do Vitória. Na noite desta quarta-feira (29), o rubro-negro lamentou o 14º na Série B do Brasileiro. A igualdade no marcador dessa vez foi registrada diante do Botafogo, no Barradão, em jogo válido pela 27ª rodada da competição: 0x0.

Com cinco mudanças no time - Raul Prata, Renan Luís, João Pedro, Bruno Oliveira e Manoel -, o Vitória lamentou o quinto tropeço seguido. O Leão não vence há cinco rodadas no torneio e está afundado na zona de rebaixamento.

Com o resultado diante da equipe carioca, a equipe comandada por Wagner Lopes segue na 18ª colocação, agora com 26 pontos. O Botafogo se manteve na vice-liderança e tem 48 pontos somados.

Depois de um primeiro tempo de pouca criação, o Vitória até produziu jogadas ofensivas na etapa final, mas não teve competência para estufar a rede. Já são quatro jogos seguidos sem encontrar o caminho do gol adversário. O jogo também foi marcado por duas expulsões, uma de cada lado. O zagueiro Kanu e o centroavante Samuel deixaram o gramado mais cedo.

O JOGO

A primeira boa oportunidade do jogo foi protagonizada pelo Botafogo. Com apenas um minuto de bola rolando, Marco Antônio recebe de Rafael Navarro, entra na área, bate cruzado e vê a bola passar perto da trave. Na sequência, a equipe carioca voltou a chegar bem, só que dessa vez pelo alto. De cabeça, Diego Gonçalves mandou para fora.

O Vitória reagiu em investida pela esquerda. Manoel aproveitou o cruzamento e a escorregada de Gilvan pra cabecear sem marcação, mas errou o alvo e mandou por cima do gol. Em novo ataque rubro-negro pelo lado esquerdo do campo, Roberto chutou direto contra a meta, só que para fora.

No final do primeiro tempo, o Botafogo voltou a chegar com perigo. Navarro tocou para Chay, que dominou, chutou rasteiro e exigiu defesa em dois tempos do goleiro Lucas Arcanjo.

Na volta do intervalo as chances mais agudas foram registradas pelo Vitória. Primeiro, Bruno Oliveira avançou pela direita, deixou a marcação para trás e chutou para fora. Depois, a investida rubro-negra saiu pelo lado esquerdo do campo. Renan Luís cruzou na medida e Manoel apareceu na área para cabecear. A redonda passou perto da trave, mas saiu pela linha de fundo.

Aos 24 minutos, o Vitória ficou em vantagem numérica. Zagueiro do Botafogo, Kanu levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Com um jogador a mais, o Vitória foi para cima. Bruno Oliveira chutou de canhota. Caíque Souza fez o mesmo. A batida forte dele exigiu boa defesa do goleiro Diego Loureiro.

O Vitória ficou apenas 13 minutos com um jogador a mais. Aos 37, o atacante Samuel, que tinha deixado o banco quatro minutos antes, leva o cartão vermelho direto após entrada dura em Gilvan. Advertido apenas com o cartão amarelo anteriormente, a decisão do árbitro de expulsar o centroavante ocorreu após o lance foi revisto pelo VAR.

FICHA TÉCNICA

Vitória 0x0 Botafogo - 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Wallace, Mateus Moraes e Renan Luís; Pablo Siles (Caíque Souza), João Pedro, Guilherme Rend (Samuel) e Bruno Oliveira (Gabriel Bispo); Roberto e Manoel. Técnico: Wagner Lopes.

Botafogo: Diego Loureiro, Jonathan (Daniel Borges), Kanu, Gilvan e Carlinhos; Luís Oyama, Barreto, Marco Antônio (Warley), Chay (Ewerton) e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Barradão

Cartão amarelo: Marco Antônio, Raul Prata, Guilherme Rend e Pablo Siles

Cartão vermelho: Kanu e Samuel

Arbitragem: Vinícius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Evandro de Melo Lima.