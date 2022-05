Mais um reforço: Vitória acerta com novo atacante para a Série C

No dia em que completa 123 anos de fundação, o Vitória acertou mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Rafinha assinou contrato até o fim da Terceirona, e já participou das atividades na Toca do Leão nesta sexta-feira (13). A informação foi divulgada incialmente pelo site Arena Rubro-Negra e confirmada pelo CORREIO com o presidente interino do clube, Fábio Mota.

"Ele já está treinando desde ontem [quinta-feira], e, hoje, trabalhando com o restante do elenco. Deve entrar no Boletim Informativo Diário da CBF e ser regularizado até a próxima segunda-feira (16)", disse Fábio.

Aos 29 anos, o atacante acumula passagens por clubes como Remo, Mirassol, Botafogo-SP, Goiás, Ponte Preta e Ceará. Também teve experiência no futebol internacional, pelo Chiapas, do México.

Na temporada 2022, Rafinha vestiu a camisa do São Bernardo, e disputou o Campeonato Paulista. Ele fez 10 partidas, sendo nove como titular, e não marcou gol. A última vez que o jogador esteve em campo foi no dia 22 de março, contra o São Paulo.

A chegada do atleta faz parte do planejamento do Vitória, que buscava um novo atacante. Vale lembrar que o setor vive um momento complicado: em 18 jogos disputados, o Leão balançou as redes apenas 13 vezes. É uma média de 0,72 gol por partida na temporada.

Recentemente, o clube também contratou o goleiro Dalton e o zagueiro Danilo Cardoso. De acordo com Fábio Mota, em entrevista coletiva na semana passada, o time também quer um meia, para suprir a vaga deixada após a saída de Jadson.

"Temos Gabriel Santiago, Miller, jogadores que chegaram para suprir isso. Existe uma ideia de que precisamos de mais um jogador para o meio-campo. Estamos sondando alguns nomes. Não é fácil trazer jogador para Série C. O jogador espera proposta da Série A e Série B", afirmou, na ocasião.

"Quando Fabiano [Soares, técnico] chegou, e Rodrigo [Pastana, executivo de futebol], se faz a avaliação do elenco. E eles nos passaram que precisariam de quatro contratações: um goleiro, que já está contratado, mais um zagueiro, até porque estamos com quatro zagueiros machucados... Os dois chegaram, e o Vitória continua no mercado. Não adianta trazer por trazer, temos que fazer com calma", completou.

O próximo compromisso do Vitória está marcado para quarta-feira (18), quando o Leão enfrenta o Botafogo-PB, pela 6ª rodada da Série C. A partida está marcada para às 20h30, no Barradão.