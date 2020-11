Mais Você marca a maior audiência em 20 anos com homenagem a Tom Veiga, o Louro José

Com uma grande homenagem ao ator Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José, morto no domingo (1º), o programa matinal Mais Você, comandado pela apresentadora Ana Maria Braga na Globo, registrou 16 pontos em São Paulo e 17 no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (2), sua maior audiência em 20 anos segundo dados prévios do Ibope. No PNT (nacional), a atração marcou 14 pontos, também seu maior índice desde 2000.

No programa, Ana Maria falou da parceria de 24 anos com Tom, que começou quando eles ainda apresentavam o Note e Anote, na TV Tecord. Muito emocionada, ela relembrou bons momentos ao lado do ator e exibiu depoimentos de pessoas próximas a ele, além de uma homenagem da equipe do Mais Você.

"Hoje eu não estou perdendo só o Tom, eu estou perdendo 'o' Tom, um grande amigo, né? Um menino que a gente nunca discutiu, nunca brigou. E com ele foi junto o meu filho, que eu sempre considerei assim o Louro e o Tom", disse.

"Eu fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia para vocês, porque dói muito. Assim como uma mãe perde um filho, um companheiro, porque filho da gente é um companheiro que você viu nascer e ele era isso", afirmou Ana.

Além do Mais Você, Tom foi homenageado também no Encontro, apresentado por Fernanda Gentil - Fátima Bernardes está de férias.

Velório e sepultamento

O velório de Tom Veiga, intérprete do Louro José, acontece na terça-feira (3), em cerimônia apenas para a família, no Rio de Janeiro. Já o enterro será na quarta (4), em São Paulo. O corpo já foi liberado do IML do Rio.

Veiga foi encontrado morto em casa, no Rio, ontem. Segundo laudo, o humorista teve um AVC hemorrágico causado por um aneurisma.

A necropsia mostrou que Tom já estava com um aneurisma cerebral, cujo rompimento costuma ser fatal. Geralmente, não há sintomas, o que dificulta o diagnóstico e tratamento.

André Marques encontrou amigo

O ator e apresentador André Marques foi o primeiro a chegar na casa do ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, e encontrá-lo morto, neste domingo (1º). André contou que recebeu a ligação de um amigo, que estava tentando falar com Tom, mas não conseguia.

Em uma postagem no Instagram, André fez uma homenagem ao amigo. "[O amigo perguntou] 'André, você está com o Tom? Porque ele tinha que ir para São Paulo, você também não tinha que ir para São Paulo?" Porque eu ia. Aí, eu estava indo para o aeroporto e eu voltei. Falei: 'vou lá na casa dele porque ele não está atendendo'. Aí, eu fui o primeiro a chegar lá", contou, em vídeo.

"Fui o primeiro a chegar ! E você estava no Céu, voando já . Sei que seria o primeiro a chegar também se dessem falta de mim. Agora , me espera por aí , que quando eu te encontrar vamos fazer o que mais gostávamos .... risadas.. vinho .. muita comida e papo bom! Te amo".

Ele relembrou o réveillon que passou com Tom. "O cordão de presente que tirou do seu pescoço e me deu no ano novo, já era meu amuleto ,agora ainda mais forte!", escreveu.

A atriz Dany Bananinha compartilhou uma foto com Tom Veiga e André Marques. Segundo a postagem, os dois haviam conversado na tarde de sábado (31) e combinaram um encontro para horas mais tarde, com André Marques, mas Tom não apareceu.

"Ontem vc não chegou e se eu soubesse que essa seria nossa última mensagem, eu teria te agradecido. Agradecido por vc ter sido um amigo tão querido, gentil, carinhoso, que amava dar risada, um cara fora curva de tão legal ???? Obrigada amigo por tudo, obrigada por ter feito por tantos anos a alegria das minhas manhãs ???? com seu talento. #louroJosé Vou guardar a lembrança das nossas risadas e do amigo que queríamos sempre por perto. Vai com Deus, fica em paz???????? Qualquer dia amigo, a gente vai se encontrar... ???? Que Deus conforte todos os familiares e sua grande companheira", postou.