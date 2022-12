A queridinha de Silvio Santos está de malas prontas para a TV Globo. Maísa Silva assinou contrato de exclusividade com a emissora dos Marinhos até 2026 e, neste período, deve atuar em novelas, informa a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

A colunista segue e diz que o primeiro papel de Maísa será a protagonista de uma trama de Lícia Manzo, na faixa das 18h, dirigida por Amora Mautner. A previsão é que a novela tenha estreia após a próxima novela do horário.