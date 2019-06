Maisa fala sobre namoro com Nicholas Arashiro e primeira vez

Maisa Silva abriu o jogo sobre infância, namoro com Nicholas Arashiro e a relação com os pais, em entrevista ao programa Conexão Repórter, do SBT, exibido na última segunda-feira (17).

A apresentadora falou que seu relacionamento começou graças às redes sociais - afinal, foi no mundo tecnológico que conheceu Nicholas. Mas tudo era amizade, no início. "Passamos um ano sendo super amigos, só fomos namorar depois. Estamos juntos há 1 ano e 6 meses", afirmou.

Apaixonada, a atriz, de 17 anos, rasgou elogios ao love. "Ele é meu melhor amigo de verdade, isso faz dar certo. Eu não escondo nada dele, é meu companheiro. Ele entende acima de tudo minha profissão, e isso sempre foi uma preocupação para mim".

Segundo Maisa, a relação dele com seus pais, Celso e Gislaine, é ótima. "Eu vou para a casa dele, ele vem pra minha, as famílias veem com bons olhos [o namoro]". Mas nem tudo está permitido... "Às vezes meu pai é meio chato, diz: ‘você não pode dormir com seu namorado’. A minha mãe sabe mais conversar. Meus pais se preocupam bastante, mas sou muito responsável", garantiu.

O jornalista Roberto Cabrini, então, perguntou se o sexo iria acontecer na hora certa, e Maisa respondeu: "sim, exato".

Ainda sobre os pais, a apresentadora diz ser muito grata por eles. "Sempre fui muito exposta por causa da TV, mas minha vida pessoal sempre foi muito protegida pelos meus pais. Eles controlavam para que eu não tivesse tudo, e eu agradeço por isso. Não sei como teria crescido tendo tudo nas mãos".