Maitê Proença comentou o vazamento da notícia de que ela e Adriana Calcanhotto estão namorando. A atriz fez uma postagem em seu perfil no Instagram dizendo que a hora agora é de recolhimento após ter tido "sua intimidade exposta".

"Tenho um mecanismo meio recorrente: quando minhas intimidades são expostas, me recolho e rearrumo as paredes internas. Ando escrevendo. Talvez saia algo selvagem. Mas também é possível que tudo vá parar no lixo", desabafou Maitê.