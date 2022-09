Maitê Proença revela seu voto para eleições; confira outros artistas que se posicionaram

Depois do namoro com a cantora Adriana Calcanhoto e o término conturbado, a atriz Maitê Proença resolveu comentar sobre o seu voto para as eleições de 2022. Segundo a famosa, devido a aliança de Marina Silva com o PT, ela vai digitar 13 na urna em outubro.

Em conversa ao site Folha de S. Paulo, Maitê detalhou o motivo real de votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Digo que meu voto é anti-Bolsonaro. Pelo acordo com Marina, pela união democrática e na esperança de que, depois de desconsideradas as agressões de campanha, se aproveite tantas boas ideias do programa de Ciro Gomes, sim, votarei em Lula", afirmou.

Além de Maitê, outros artistas também já se posicionaram a favor do retorno do ex-presidente ao poder novamente. O cantor Mano Brown sempre foi de esquerda e, em 2018, fez um discurso que repercutiu na época. “Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui que precisa ser conquistada, ou a gente vai cair no precipício", disse.

A cantora Gloria Groove já usou uma roupa com o número 13 estampado e gritou 'Fora Bolsonaro' durante sua apresentação no Lolla. "Hoje à tarde, eu me peguei pensando o seguinte. Será que a gente voltou no tempo? Será que é isso que está acontecendo? Eles querem calar a gente? Censura em 2022 é o c*ralho! Fora Bolsonaro!", disparou.

é esse tipo de vídeo que eles não querem que a gente veja, não é?



MAS CENSURA AQUI NÃO!

Não no reduto da Lady Leste! #GloriaGrooveNoCanalBis pic.twitter.com/twqHrbzDNT — ???????????????? ???????????????????? (@gloriagroove) March 28, 2022

Além dos artistas da música, há também famosos da televisão, como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que são 100% de esquerda. O famoso encontrou com o ex-presidente e detalhou sua vontade de fazer com que o ex-presidente vença as eleições. “Ouvi de Lula o compromisso de trabalhar pelo Brasil e por todos os brasileiros e brasileiras. O melhor dessa conversa é saber que, depois de eleito, poderei cobrar suas ações de forma democrática e republicana. Eu e Giovanna Ewbank nos colocamos à disposição para atuar no front da luta antirracista", comentou.

(Foto: Reprodução / Instagram)