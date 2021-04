Major da PM morre após moto ser atingida por carro em rodovia baiana

Um policial militar morreu depois de a moto em que estava ser atingida por um carro em acidente na noite do sábado (17), na BR-116, na altura de Cândido Sales, no sudoeste baiano. A vítima foi identificada como o major Nivaldo Góes de Oliva Júnior, de 48 anos, segundo a Polícia Militar.

A moto pilotada pelo major foi atingida por um carro que entrou no sentido contrário da pista, atingindo o outro veículo de frente, segundo as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As causas do acidente são investigadas, mas há suspeita de que o motorista do carro estava embriagado.

(Foto: Polícia Rodoviária Federal)

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. Ele pode responder por homicídio culposo na direção de veículo. O nome do suspeito não foi divulgado.

O major era comandante da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vitória da Conquista). Ele estava há 28 anos na PM. O corpo do major será sepultado em Alagoinhas. Em nota, a PM lamenta a morte. "Profissional dedicado e amigo fiel, ele deixa os pais e irmãos", diz o texto.

A prefeitura de Conquista também lamentou a morte. "O major Oliva Júnior assumiu a 77ª CIPM em julho de 2019 e, desde então, com excelente desempenho, prestou um importante trabalho na segurança da população conquistense e seu falecimento é uma perda irreparável. À família, à Polícia Militar da Bahia e aos amigos, as condolências e solidariedade da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista", diz a nota.