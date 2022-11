Major da PM que matou o marido dormindo é denunciada pelo MP do Rio de Janeiro

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), denunciou, nesta segunda-feira (31), a major da Polícia Militar Fabiana Pereira Ribeiro por assassinar a tiros o marido enquanto dormia.

Fabiana responderá por homicídio duplamente qualificado — por motivo fútil e sem defesa da vítima.

Segundo relata a denúncia, o crime ocorreu na manhã do dia 28 de fevereiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na residência onde o casal morava com os filhos.

Após o crime, a oficial acionou a polícia e disse que seu marido, Luiz Alberto Muniz do Cabo, havia cometido suicídio. No entanto, a versão foi desmentida pelo laudo de necropsia e pelo laudo pericial de exame de local, que constataram que se tratava de um assassinato.

Sem outra alternativa, a major confessou o crime e alegou que o praticou porque sofreu, por anos, agressões físicas e psicológicas de Luiz Alberto.

O MPRJ ainda requereu ao III Tribunal do Júri a prisão preventiva de Fabiana Ribeiro. Para o MPRJ, há risco concreto à ordem pública, porque a denunciada é major da PMERJ e tem acesso a armas de fogo e o crime foi praticado contra seu próprio marido e pai dos seus filhos.