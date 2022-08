Majur se casa com coreógrafo Josué Amazonas em Salvador

A cantora Majur se casou nesta sexta-feira (5) com o coreógrafo Josué Amazonas. Os dois eram noivos desde o dia 28 de junho de 2021. A união aconteceu na Gamboa, em Salvador.

"Eu vos declaro, Casados. 05 de Agosto de 2022. O início de um novo ciclo, do compartilhamento de tudo que se é e pode ser. Pelo amor que sentimos um pelo outro e pelo amor a nossa vida juntos, é que decidimos a vida toda. Casamos no Civil e em um mês celebraremos com os nossos amigos e familiares essa união em Salvador que é a nossa casa", disseram em uma publicação conjunta em seus perfis.

Conforme a artista contou em suas redes sociais, em setembro, o casal vai celebrar o amor em uma festa para amigos e familiares também na capital baiana.

“Será na praia e farei um show, com certeza. Vamos nos casar de branco por conta da nossa religião, que é o candomblé, mas nada será heteronormativo ou binário, e teremos várias madrinhas. Amor não tem gênero, e minha festa também não terá”, disse ela em entrevista a Vogue.