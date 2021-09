Maldição? Josy Oliveira é a terceira participante do BBB 9 a morrer; relembre

O Big Brother Brasil 9 é lembrado até hoje por conta de personagens como Max, campeão da edição com o bordão maximize-se, e Priscila. Mas, um outro lado dessa história é mais trágico: dos 18 participantes da edição, 3 já morreram.

A última vítima foi Josiane Oliveira, a popular Josy, que foi vítima de uma complicação cirúrgica neste domingo (5).

Antes dela, André Cowboy e Nonô também morreram. Apenas um participante de uma outra edição do maior reality do Brasil também já nos deixou. Trata-se de de Buba, do BBB 4.

Relembre os participantes mortos:

Josy Oliveira

A participante entrou no programa após passar uma semana na casa de vidro. Já no reality, ela viveu um romance com Ton, um dos brothers mais rejeitados na edição.

Na casa, ela era considerada forte, pois eliminou Naná num paredão duplo. No final, ela terminou o programa na sexta posição.

Cowboy

André Cowboy também passou pela casa de vidro. No reality, o paulista, de São Bernardo do Campo, ganhou ares de vilão, discutia com vários participantes e arquitetava situações no jogo. Foi o sexto eliminado, com 71%, em um paredão triplo com Naiá e Josiane.

O cantor sertanejo também morreu dois anos após a sua participação no programa. Ele estava com 37 anos e foi assassinado em sua própria chácara, no interior de São Paulo, em junho de 2011.

Nonô

Norberto Carias dos Santos, o Nonô, entrou para o reality com 63 anos. Até então, era o participante mais velho a entrar na casa. O radialista morreu em julho de 2017, em São Carlos, aos 72 anos, de câncer.