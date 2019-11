MAM-BA receberá festival que reúne gastronomia, música e arte

Depois dos concorridos Réveillon Península de Maraú (2017) e Réveillon Santo André (2018), a agência paulistana Scheeeins volta à Bahia. Dessa vez, o CEO Ricardo Delgado traz a chancela de seus eventos para a capital baiana com o FAM Festival, que acontece nos dias 14 e 15 de dezembro, no Museu de Arte Moderna da Bahia.

Ricardo Delgado (Foto: Divulgação)

A ideia é trazer o conceito das feiras e festivais realizados ao ar livre na Europa e Estados Unidos. A programação conta com shows, gastronomia, espaço para economia criativa com palestras de empreendedorismo, performances, dança, live paiting, vídeo mapping e atrações infantis.

“Salvador é a primeira cidade a receber o FAM Festival, após quatro edições incríveis em São Paulo. É uma grande satisfação e a escolha não poderia ser melhor. A Bahia tem uma das culturas mais ricas e plurais do Brasil”, nos disse Delgado.



Emprendimento inspirado em vila italiana

O casal Gabriel Carvalho e Jéssica Duarte é quem está por trás da criação de uma vila de inspiração italiana, cujas obras vêm gerando olhares curiosos na Rua Amazonas, na Pituba. Os empresários serão os responsáveis pelo empreendimento, que reunirá um bar, uma cafeteria e um restaurante, além de uma floricultura e uma loja de moda feminina. O projeto, inspirado nas charmosas vilas da Toscana, na Itália, terpa seu nome divulgado em breve e deve ser inaugurado após o Carnaval, em março de 2020.

Jéssica Duarte e Gabriel Carvalho (Foto: Leonardo Souza)

“A ideia do projeto é reunir, num mesmo local, marcas já conceituadas de Salvador e novos produtos que carregam um conceito de igual qualidade. Longe de ser um shopping, o empreendimento traz o charme de uma vila da Toscana, com opções perfeitas para experiências e momentos únicos com a família e amigos”, antecipa o casal.

Beneficente

O leilão beneficente da 13ª edição da Cow Parade Brasil já tem data e endereço definidos. O local escolhido pela Toptrends, empresa organizadora da mostra, foi o cerimonial Rainha Leonor, em Nazaré. O arremate das 60 esculturas de vaca assinadas por diversos artistas baianos acontecerá no dia 21 de novembro e o lance inicial para cada obra é de R$ 6 mi. Antes mesmo do leilão presencial, as obras já estão sendo disputadas virtualmente por meio do site cowparade.com.br.

Cow Parade (Foto: Betto Jr)

Entre as vacas que já receberam lances pela internet estão as assinadas pelos artistas Roney George, Leo Futado, Menelaw Sete, Lucas de Ouro, Pedrinho da Rocha, Ruy Carvalho e a obra de Jair Gabriel, artista convidado por uma das apoiadoras do projeto na Bahia, a cantora Margareth Menezes.

O dinheiro arrecadado beneficiará as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), o Hospital da Criança Martagão Gesteira e as Associações Fábrica Cultural e Pracatum.



Celebração judaica Lica e Duda Melzer receberam convidados, ontem, no Buffet Fasano, em São Paulo, para o Bar Mitzvá do filho Felipe Sirotsky Melzer. A cerimônia inseriu o jovem judeu, de 13 anos, como um membro maduro na comunidade judaica.

Festão A empresária Erika Mares Guia promoveu festão, terça-feira, no Cidade Jardim, em São Paulo, para inaugurar a CJ Mares – uma espécie de Daslu reformulada. A festa contou com buffet do L´Épicerie e show da diva Dionne Warcking. Mares Guia é casada com José Renato Tourinho.

Parabéns pra você Cynthia e Múrcio Dias comemoraram o aniversário dela, anteontem, com uma animada festa no apartamento do casal, em Ondina. Com decoração de Fernanda Brinço e buffet do Mignon, o agito reuniu grandes amigos de Cynthia, como Isabela e Mário Dantas, Larissa Bicalho, Tina Lima, Lanara Rodrigues e Matilde Costa. Um dos destaques da noite foi a mesa de comida japonesa assinada pelo Tokay, que pertence aos anfitriões.

Nada básica A empresária Babi Goulart, que comanda a multimarcas L´Allume, em Belo Horizonte, promove evento especial em Fortaleza para lançar uma coleção nada básica que foi desenvolvida para a marca NX. O evento será no próximo dia 20, na sede da própria NX. De lá, Babi embarca para Salvador, para rever o namorado, o também empresário Deco Fonseca.

Aquecimento

O casal de empresários Paulo e Roberta Coelho ofereceu jantar, quinta-feira, no restaurante Amado, para iniciar as celebrações em torno dos 20 anos de sua loja, a Básica Home. A noite reuniu 20 convidados – a maioria, arquitetos e designers de interiores.

Alô Alô Bebel Gilberto, Jussara Amorim, João Gualberto, Vanessa Bulcão e Ian Cunha. Beijo, beijo e Maria passa na frente!