MAM disponibilizará mais de 50 mil objetos pessoais e filmes do cineasta baiano Glauber Rocha

Mais de 50 mil obras do cineasta baiano Glauber Rocha estarão disponíveis em um acervo digital no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), em Salvador. O anúncio foi feito pelo governador da Bahia, Rui Costa, na noite de hoje (4), pelo Twitter. As obras do artista - dentre projetos, desenhos, fotografias, cartas, além de todos os seus filmes - irão compor a plataforma Tempo Glauber Digital, a ser instalado no museu.

“Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça... E agora ao alcance dos baianos! Fico feliz em anunciar para vocês que iremos trazer para a #Bahia o acervo digital do conterrâneo e grande cineasta Glauber Rocha. São mais de 50 mil objetos da vida do artista, incluindo todos os filmes!”, disse o governador, pela rede social. “Que Glauber Rocha e o cinema novo sejam fomentadores de cultura para os nossos jovens! A sétima arte inspira!”, acrescentou Costa.

Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça... E agora ao alcance dos baianos! Fico feliz em anunciar para vocês que iremos trazer para a #Bahia o acervo digital do conterrâneo e grande cineasta #GlauberRocha. São mais de 50 mil objetos da vida do artista, incluindo todos os filmes! — Rui Costa (@costa_rui) December 4, 2020

Segundo informação da assessoria de imprensa do Governo da Bahia, haverá um evento, na próxima terça-feira (8), na sede da Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado (Dimas/Funceb), para a assinatura do documento que permite a disponibilização das obras do artista. O evento terá a presença da secretária de cultura da Bahia, a atriz Arany Santana, e da filha do cineasta, Paloma Rocha.

*Sob orientação da editora Tharsila Prates