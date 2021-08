MAM recebeu profissionais de saúde em sua reabertura

Com a reabertura dos museus públicos baianos no último dia 17, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) instalou a exposição “O Museu de Dona Lina” para voltar a receber o público. E para homenagear os que mais trabalharam durante a pandemia, as primeiras visitas presenciais foram dos profissionais de saúde do Hospital Espanhol. No primeiro dia da visita, 21 colaboradores prestigiaram o evento e a homenagem. No dia seguinte (18), outro grupo do Hospital foi passar a tarde no MAM.

“O desejo de prestar esta justa homenagem partiu de todos os envolvidos na abertura do Museu. E esta abertura é também um ato de saúde da cidade. Sejam bem-vindos ao Museu de Dona Lina! Respirem ar puro, respirem cultura, longe do estresse do hospital”, recebeu o Diretor Geral do MAM, Pola Ribeiro. Após a sua fala de boas-vindas, o Diretor pediu à equipe do Museu uma salva de palmas para os profissionais da saúde.

O curador foi o guia

A visita guiada exclusiva para o grupo do HE foi realizada pelo próprio curador do MAM e responsável pela exposição, Daniel Rangel. “Este é um momento muito especial, porque voltamos a cumprir a nossa missão de receber o público, oferecendo arte. E esta exposição é fruto de muitas oficinas internas, onde mergulhamos na história do Museu, desde a origem desta estrutura física. E ninguém mais especial para ser tema da exposição de reabertura do que a icônica arquiteta ítalo-brasileira, Lina Bo Bardi. Ela foi a primeira Diretora daqui do MAM, no período de 1959 a 1963, e responsável pela sua concepção depois de ter fundado o MASP (Museu de Arte de São Paulo). Ou seja, uma referência do Modernismo Brasileiro”.

Milena Passos é enfermeira, coordenadora da UTI 8 do HE e destacou a importância da troca social e cultural entre os colegas, fora do ambiente hospitalar: “Um momento como este aqui, é uma forma de cuidar da nossa saúde mental. É uma oportunidade de interagirmos, enquanto equipe, de uma maneira diferente. Olharmos o outro sem as barreiras dos EPIs”.

Para os que não ainda conseguiram visitar “O Museu de Dona Lina”, a exposição fica em cartaz até dezembro de 2021, de 3ª a 6ª feira, das 13 às 17h.