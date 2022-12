Mamma Bruschetta é internada às pressas e passa por cirurgia

A atriz e apresentadora Mamma Bruchetta, de 73 anos, precisou ser internada às pressas na madrugada desta sexta-feira (23) após uma crise de dor na barriga. Segundo o colunista Fefito, Mamma teve de passar por uma cirurgia de emergência ainda na madrugada o hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Ainda de acordo com o colunista, uma hérnia umbilical perfurou seu intestino. A cirurgia foi bem-sucedida e a apresentadora deve passar os próximos dias na UTI e em observação.

"Achei que era uma complicação mais simples, mas vi que o negócio estava feio para o meu lado", disse em entrevista ao colunista.

Mamma está de férias e so voltaria ao "Melhor da Tarde", da Band, em fevereiro. "Vou ter de passar o Natal em jejum, sem peru", brincou.

Em 2019, a apresentadora descobriu um câncer no esôfago quando fazia exames pré-operatórios para uma bariátrica. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, à época, durante uma endoscopia o médico percebeu o tumor e retirou uma parte da massa para biópsia. O resultado saiu dias depois e apontou malignidade. Há dois anos Mamma está livre do câncer.