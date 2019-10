Mancha de óleo que atinge praias do Nordeste chega a Arembepe

A mancha de óleo que atinge a região Nordeste chegou também a Arembepe, no Litoral Norte da Bahia. O Comando do 2º Distrito Naval informou que localizou a mancha na localidade na manhã desta quinta-feira (10). De acordo com a Marinha, este é o ponto mais ao sul do litoral nordestino já registrado até o momento. O misterioso petróleo cru já afetou uma área de cerca de 138 Km de praia no litoral baiano.

Até quarta-feira (9), a região atingida compreendia os municípios de Camaçari e Jandaíra, no limite com Sergipe, na região do Litoral Norte do estado ea correspondia a mais de 10% da quilometragem de praia da Bahia, indo desde Guarajuba até Mangue Seco. Agora já está presente também em Arembepe e deve chegar a Salvador ainda nesta quinta-feira (10). De acordo com o professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Guilherme Lessa, isso pode ocorrer porque o óleo continuará se deslocando para o sul enquanto estiver na água.

Além do recolhimento de amostras do material, que foram encaminhadas para análise no Instituto de Pesquisas do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), localizado em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, o 2º Distrito Naval mantém busca de manchas por aeronave SH-16, em coordenação com os Navios Hidrográfico-Balizador “Tenente Boanerges” e “Comandante Manhães” e o Navio-Varredor “Atalaia”, da Marinha do Brasil.

Ainda segundo a Marinha, tem sido feito o acompanhamento do tráfego marítimo de embarcações mercantes, que efetuem transporte de óleo com características similares ao encontrado; e o monitoramento

da área, em coordenação com órgãos ambientais e prefeituras da região.