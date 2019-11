Manchas de óleo voltam a aparecer em Alcobaça, um dos polígonos de Abrolhos

Novos vestígios de petróleo cru chegaram a Alcobaça, município no Extremo Sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (6), segundo a Rede Abrolhos. Não há, ainda, estimativa de quantos quilos foram recolhidos da praia.

O biólogo Rodrigo Leão de Moura, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e um dos coordenadores da Rede Abrolhos, grupo de pesquisa que atua no monitoramento da saúde dos ecossistemas do Arquipélago há quase duas décadas, enviou ao CORREIO um vídeo que confirma a chegada da segunda onda de óleo (veja abaixo).

O município está em um dos polígonos de proteção do arco de recifes costeiros do Parque de Abrolhos. O parque abriga a maior biodiversidade marinha de todo o Oceano Atlântico Sul e possui dois polígonos: um protege o arco de recifes costeiros localizado entre os municípios de Alcobaça e Prado; e outro que abrange o Arquipélago dos Abrolhos - composto pelas ilhas Redonda, Siriba, Sueste, Guarita e Santa Bárbara.

Nesta terça-feira (5), a visitação ao local foi suspensa até o dia 14 de novembro. A previsão era que o parque reabrisse no feriado de 15 de novembro.

As visitas já haviam sido suspensas no último domingo (3) devivo às atividades de limpeza da região. O prazo inicial era de três dias. A primeira suspensão ocorreu pela chegada de óleo no Arquipélago de Abrolhos no dia 2 de novembro.



A Ordem de Serviço publicada na terça-feira (5) apontava que o início da maré de sizígia, que provoca uma amplitude na variação do nível do mar e gera mais força na circulação de correntes marinhas, poderia trazer novos fragmentos de óleo para o local.

Mas, na ocasião, o chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho, afirmou ao CORREIO que testava chegando cada vez menos resíduos ao local.

Na segunda-feira (4) o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acompanhou as ações de equipes da Marinha do Brasil e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) no local.

O Parque de Abrolhos passa por um rigoroso monitoramento diário. Navios da Marinha, drone, mergulhadores autônomos, embarcações de pescadores voluntários, Pesquisadores, ONGs, voluntários e a equipe do ICMBio trabalham monitorando a unidade de conservação.



Em nota, o ICMBio informou que foi montada uma barreira de contenção no estuário do Rio Caravelas. O equipamento foi cedido pela empresa Suzano Papel e Celulose. Segundo Repinaldo Filho, instalar a barreira não é simples, pois o material é pesado.



A barreira tem 84 centímetros de altura, sendo que 42 cm ficam dentro d'agua e 42 cm ficam fora d'agua. Ela é feita de uma lona sintética resistente e barras de aço verticais.