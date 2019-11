Manchas de óleo voltam a aparecer no Rio Vermelho

As manchas de óleo de petróleo cru, que apareceram no litoral nordestino no mês de setembro, voltaram a surgir nas praias de Salvador após 13 dias de pausa. Desta vez, o óleo apareceu com intensidade nas pedras da praia do Rio Vermelho, entre o Teatro Sesi e a Colônia de Pescadores, na noite de sábado (2). As Pelotas já tinham sido vistas desde última sexta-feira (1), nas praias de Stella Maris, Ipitanga e Corsário.

De acordo com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), cerca de 400 homens estão trabalhando durante este domingo (3) para retirar o óleo das praias de Salvador. Segundo o diretor de operações da Limpurb, Ronaldo Ferreira, somente entre a noite de sábado e a manhã deste domingo, foram retirados cerca de 8 toneladas do óleo cru mas quatro praias atingidas. Apenas na praia do Rio Vermelho, já foram retirados 1.290 quilos.

"Passamos 13 dias sem óleo nas nossas praias, mas de sexta para cá, voltou a aparecer. Ao todo, mais de 100 toneladas desse óleo já foram retiradas das praias. A praia do Rio Vermelho foi a praia que o óleo chegou mais aglomerada dessa vez, pelo fato de se ter muitas pedras. Estamos com 400 homens trabalhando nesse domingo e, se for preciso, colocaremos mais até que esse problema seja resolvido", afirmou.

Serralheiro durante a semana e pescador há mais de 15 anos, aos sábados e domingos, Cláudio Roberto Santos, 51 anos, disse que, mesmo sabendo das manchas de óleo na praia do Rio Vermelho, onde prefere pescar por ser mais sossegado, vai todo final de semana para passar o tempo. No entanto, ele afirmou que os peixes têm sumido da praia e que não consegue pescar tanto como antes.

"O peixe sumiu um pouco, desapareceram. Eu não pesco sempre, é mais por diversão, gosto. Antes, a gente conseguia pegar um seis ou sete peixes no dia. Agora, pego um ou dois. É difícil essa situação", contou ao CORREIO.

Abrolhos

A maior ilha do Parque Nacional de Abrolhos, onde estão localizados os bancos de corais de maior diverisdade do Atlântico Sul, foi atingida pelas primeiras manchas de óleo, neste sábado (2). Os vestígios de petróleo cru foram encontrandos na superíficie da água e na areia, do tamanho aproximado de uma moeda, na Ilha de Santa Bárbara.

As primeiras ações de remoção do óleo foram iniciadas ainda na manhã de sábado, organizadas por equipes do Rádio Farol, nome da patrulha da Marinha. Antes, na tarde de sexta (1º), as manchas já haviam sido encontradas na Ponta da Baleia, em Caravelas, de onde partem embarcações para o Parque Nacional Marinho de Abrolhos. A Marinha não tem estimativa da quantidade de petróleo recolhida da praia.

O pescador Cláudio Roberto Santos lamenta o 'sumiço' dos peixes (Foto: Eduardo Dias/CORREIO) Manchas de óleo apareceram perto do Sesi Rio Vermelho (Foto: Eduardo Dias/CORREIO)