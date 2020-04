Mandetta diz que 'qualquer pessoa' pode fazer máscara de pano contra o coronavírus

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse nesta quarta-feira (1º) que "qualquer pessoa" pode fazer máscaras de pano como barreira contra o coronavírus Sars-Cov-2. Antes da afirmação de Mandetta, a recomendação do governo federal era para que somente profissionais de saúde e pessoas com sintomas ou com casos confirmados da Covid-19 usassem o equipamento de proteção. A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda mantém essa restrição.

Na terça-feira, o ministério já tinha sinalizado que trabalhava em um protocolo para ampliar o uso do equipamento. Mandetta ressaltou que há estudos científicos que indicam o uso e disse que conversa com a indústria têxtil para que máscaras feitas com TNT sejam produzidas e oferecidas para a população em geral.

Nesta quarta, o ministro também reforçou que há a possibilidade de uso de máscaras caseiras e pediu para que as máscaras cirúrgicas ou N95, que oferecem maior proteção, sejam deixadas apenas para o uso de profissionais da saúde. Ele pediu, inclusive, para que quem comprou o modelo N95 entregue nos hospitais para uso dos médicos.

Durante apresentação, o ministro pediu aos técnicos da pasta que divulguem ainda na manhã de quinta-feira as orientações completas sobre o tema. Segundo o ministro, o que antes ele mesmo apresentou como "protocolo" serão na verdade recomendações simples sobre quais os tipos de tecido usar, tempo de uso e como lavar as máscaras para reutilização.

"Acho que máscaras de pano para os comunitários funciona muito bem como barreira. Não é caro de fazer, faça você mesmo, tem na internet, faça você mesmo e lave com água sanitária, ou o nome que você conhece. Lave por 20, tenha 4 ou 5 de uso pessoal, você mesmo lava, reaproveite. Agora é lutar com as armas que a gente tem. Não adianta a gente ficar agora lamentando que a china não tá produzindo. Vamos ter que criar as nossas armas e as nossas armas vão ser aquelas que nós tivermos", disse Mandetta.

Também nesta quarta-feira (1º), o governo da Bahia lançou a campanha para uso amplo de máscaras por toda a população. "Hoje foi um dia muito importante na nossa luta contra o coronavírus. O governador Rui Costa lançou a campanha para uso amplo de máscaras por toda a população. O estado da Bahia está empenhado na luta contra à covid-19", escreveu o secretário de saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, que postou ainda um vídeo em seu Twitter. De acordo com ele, existem vários tutoriais de máscaras disponíveis: "Isso evita que você evite gotículas de saliva infectantes".

