Mandetta já avisou à equipe que vai ser exonerado, diz jornal

Em meio a um clima de incerteza dentro do governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou à sua equipe que vai ser demitido. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, nesta quarta-feira (15).

Ainda segundo a publicação, o ministro afirmou que Bolsonaro procura um nome para substituí-lo. Ele conversou com integrantes da pasta após a entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Mandetta explicou que combinou de esperar que o seu substituto seja escolhido e só vai sair após a publicação de sua exoneração. Membros da sua equipe sugeriram que ele deixasse a pasta imediatamente, mas ele rejeitou a ideia.

O ministro da Saúde tinha apoio da cúpula dos militares do governo, mas perdeu força após conceder uma entrevista ao Fantástico, no qual afirmou que o brasileiro "não sabia se deveria seguir o ministro ou o presidente".