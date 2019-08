Manicure é morta a tiros dentro de casa; filho de 9 anos foi baleado

Os primeiros disparos ecoaram por volta de uma hora da manhã, nesta terça-feira (20). Pareciam tão distantes, que a autônoma Thaís de Jesus, 29 anos, não considerou que os estampidos denunciava um crime na casa ao lado, na Travessa Sudão, no bairro de Alto de Coutos, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A porta do barraco, pequeno e de pintura ainda mal acabada, foi derrubada por quatro homens que chegaram a bordo de duas motos. Eles dispararam várias vezes contra a irmã e o sobrinho de Thaís.

As vítimas, a manicure Ana Paula de Jesus Nascimento, 31, e o filho, uma criança de 9 anos, dormiam quando foram atacadas pelos bandidos que, antes de apertar o gatilho, sequer anunciaram o porquê da violência.

O menino sobreviveu e vai poder contar os últimos momentos da mãe, que, baleada em várias partes do corpo, morreu minutos depois de dar entrada no Hospital do Subúrbio.

Ferido no peito e ombro, o criança foi levada pela família para a mesma unidade de saúde, onde aguarda a avaliação dos médicos quanto à possibilidade de retirada das balas. Consciente, disse aos familiares, por ora, que fechou os olhos quando viu “a porta cair”.

“Juro que pensei que os tiros vinham de longe. Mas aí ouvi os gritos de minha mãe, que mora em frente a ela. Quando abri a porta, ela já estava do lado de fora, mas sem coragem de descer. Me disse: ‘minha filha mataram sua irmã’”, contou ao CORREIO, ao resumir o desespero da matriarca da família, uma dona de casa de 51 anos.

‘Choque’

Na manhã desta terça-feira, quando esteve no local, a reportagem encontrou a irmã e outros vizinhos em frente à casa da família de Ana, conhecida por todos como Beca. Por unanimidade, todos resumiram o crime como algo “chocante e sem explicação”.

Thaís relatou que logo que teve a iniciativa de descer o barranco de acesso à casa da irmã, o sobrinho surgiu ensanguentado, assustado, pedindo socorro. Havia acabado de presenciar a morte da mãe, com quem morava sozinho, desde a separação dos pais, há pelo menos cinco anos.

“Socorri ele com a ajuda dos vizinhos, mas minha irmã, as pessoas olhavam e falavam que já estava morta, pela quantidade de ferimentos. Ela não se mexia”, recordou. Ana, no entanto, resistiu por pouco mais de trinta minutos, o tempo de ser levada por policiais militares até o hospital.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe foi deslocada até o local pela 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi), após chamado por meio de 190.

“No local, após constatar o fato, a guarnição socorreu a mulher para o Hospital do Subúrbio, onde a equipe médica da unidade constatou o óbito. A criança foi socorrida por populares também para a mesma unidade hospitalar”.

Procurada, a Polícia Civil ainda não retornou o contato.