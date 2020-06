Manifestante joga tinta vermelha em direção ao Palácio do Planalto

Um manifestante jogou tinta vermelha na rampa que fica em frente ao Palácio do Planalto no início da manhã desta segunda-feira (8). Funcionários da limpeza foram acionados para tirar a tinta do local.

O palácio é a sede do governo federal, onde trabalha o presidente Jair Bolsonaro. O prédio faz parte do conjunto arquitetônico de Brasília, tombada como patrimônio da humanidade pela Unesco (braço da ONU para Educação, Ciência e Cultura). Por conta disso, o ataque ao patrimônio é considerado vandalismo.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou ao G1 que o homem que jogou a tinta está sendo levado para a Polícia Federal. Bolsonaro já estava no prédio quando os funcionários fizeram a limpeza.

Uma cerca móvel faz a separação entre o palácio e a rua. A tinta foi jogadas nas imediações da cerca. Antes da intensificação das manifestações, em governos anteriores ao atual, não havia essa separação entre a rua e o prédio.