Manifestantes ateiam fogo em ônibus na Paralela; veja vídeo

Um grupo ateou fogo em um ônibus na na manhã desta quarta-feira (03) durante um protesto na Avenida Paralela. O ato aconteceu na altura da estação de metrô do Bairro da Paz, por volta de 12h15. O ônibus foi deixado atravessado bloqueando a via no sentido Aeroporto.

O Corpo de Bombeiros foi ao local para combater as chamas do que classificou de "ato criminoso". A ocorrência está em andamento e ainda não se sabe o que motivou o protesto.

Policiais da 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local para negociar a liberação da via com os manifestantes que lá ainda permanecem.