Manifestantes fecham Vasco da Gama em protesto por morte de jovem; vídeo

Moradores da comunidade do Manguinho, do bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, protestam, na noite desta terça-feira (2), na Avenida Vasco da Gama, no sentido Dique do Tororó.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que uma das vias já foi liberada, mas que o protesto deixou a região congestionada, uma vez que os manifestantes colocaram fogos em objetos para bloquear a passagem de veículos.

A manifestação é pela morte de um jovem durante uma ação policial no último dia 28 de julho. A Polícia Militar foi procurada, mas não enviou um pronunciamento até a publicação da matéria.