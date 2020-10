Mano avalia novo flerte do Bahia com o Z4: 'ficamos para trás'

Neste domingo (11), o Bahia perdeu a sua oitava partida na Série A. Cinco delas foram sob comando do técnico Mano Menezes, que chegou ao tricolor há mais de um mês, no dia 9 de setembro.

Em pouco mais de um mês de trabalho, o técnico ainda não empatou. Além das cinco derrotas, são duas vitórias em sete jogos. Isso faz com que Mano tenha apenas 28,5% de aproveitamento.

"Conhecemos o futebol brasileiro, é um campeonato duro, sempre difícil. Pelo menos já voltamos a vencer. Ainda estamos oscilando em termos de rendimento. Hoje, jogamos pouco abaixo e em função disso não conseguimos uma sequência de bons resultados, que é o que queremos engrenar. Sabemos que a dificuldade sempre será imensa, a qualidade que temos e a intenção que temos são as mesmas dos nossos adversários", disse Mano após a derrota.

É inegável que o rendimento do Bahia precisa melhorar. Os 28,5% de aproveitamento é uma campanha proporcional à zona de rebaixamento: apenas o Goiás, lanterna, tem percentual menor, de 25%. O Esmeraldino, porém, tem três jogos a menos.

A derrota deste domingo (11) foi para o Fluminense, por 1x0, no Maracanã. O tricolor ficou com 15 pontos e ainda aguarda o término dos jogos desta 15ª rodada para saber se volta ao Z4.

"O que está acontecendo com o Bahia está acontecendo com quase todos os times. A diferença é que não ficaram para trás como nós ficamos e não ficaram tanto tempo sem pontuar como nós ficamos. Agora, temos que recuperar o tempo perdido. Fazer o que tem que fazer. Repeti a equipe porque achei justo depois da atuação com o Vasco", opinou.





"Mas nem sempre um jogo é igual ao outro. Os adversários têm características diferentes. Hoje, erramos mais do que o normal. O Fluminense nos marcou melhor, nos induziu a espaços do campo em que não gostaríamos de ir e em função disso não conseguimos criar com qualidade, que é o necessário para ganharmos fora de casa", concluiu o técnico do Esquadrão.