Manutenção em estação de tratamento deixa bairros de Salvador sem água

Uma manutenção emergencial na manhã desta quinta-feira (11) na rede elétrica de tratamento do principal sistema integrado de abastecimento de água de Salvador fez com que o fornecimento fosse interrompido em alguns bairros da cidade, informou a Embasa. O serviço foi das 10h às 13h.

Ficaram sem água Águas Claras, Dom Avelar, Porto Seco, Complexo Cajazeiras, Fazenda Grande, Castelo Branco, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança, Novo Marotinho, Nova Brasília, São Marcos, São Rafael, Vale dos Lagos, Canabrava, Trobogy, Jaguaripe I, Boca da Mata, Granjas Rurais, Vila Canária, Jardim Cajazeiras, Pau da Lima, Periperi, Alto da Terezinha, Rio Sena, Itacaranha e Plataforma.

A retomada gradativa do abastecimento, nesta área, foi iniciada após a conclusão do serviço, às 13h, sendo que a regularização completa do fornecimento de água se dará nas 24 horas seguintes.

Esta intervenção não gera impactos em imóveis com rede interna capaz de alimentar caixas d´água com capacidade de atender as necessidades diárias de consumo de seus ocupantes.