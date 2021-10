Mão na massa: Senac oferece cursos rápidos de pizzas, tortas e quitutes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) abriu turmas de diferentes cursos de gastronomia. As atividades serão presenciais e, ao todo, são mais de mil vagas.

Os cursos são de curta duração e são ofertados nos turnos da manhã e da tarde. As inscrições são pagas e devem ser feitas pelo site www.ba.senac.br/cursos. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (71) 3186-4000.

As aulas curtas são para formação de pizzas, salgados comerciais, tortas salgadas e cocada e bolinho de estudante. O Senac oferta também outros cursos mais longos, como Operador de Caixa, Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos. As aulas acontecem na Casa do Comércio – são 160 horas de curso, com conteúdo completo e apostila.

Por conta da pandemia, a quantidade de alunos por turma foi reduzida.

Top 4 cursos de gastronomia que vão ajudar você a ganhar um dinheiro extra

Salgados Comerciais

Que tal preparar salgados para vender? São 5 dias de curso para você sair preparado para vender seus próprios salgados no trabalho ou na vizinhança.

Investimento: R$225 - Parcelado até 4x de R$ 56,25

Pizzas

Pizza nunca saiu de moda e é uma excelente oportunidade para empreender. Seja no brotinho seja no delivery – o ganho é certo.

Investimento: R$280 - Parcelado até 8x de R$ 35,00

Tortas Salgadas

Torta salgada é uma ótima opção para quem quer começar no ramo de vender salgados. Essa oficina é rápida e prática.

Investimento: R$70 Parcelado até 2x de R$ 35,00

Cocada e bolinho de estudante

Quem não ama uma cocada depois do almoço? E um bolinho de estudante de lanche? Essa é a oportunidade para aprender e conseguir tirar um dinheiro extra com apenas 4 horas de curso

Investimento: R$70 Parcelado até 2x de R$ 35,00