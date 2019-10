Maquiadora se transforma de modo impressionante em Ivete só com a make

Não é deepfake, mas parece. Usando apenas a força da make, a maquiadora brasileira Letícia Gomes usa suas habilidades para ficar a cara de celebridades. Nesta segunda-feira (14), ela voltou a surpreender gravando um vídeo em que se transforma na cantora baiana Ivete Sangalo.

Na imagem, Letícia vai mostrando a transformação gradualmente, começando com seu rosto "normal" até estar a cara de Veveta, ao som da música "Teleguiado". Ela aproveitou para desafiar os seguidores. "Eu já me transformei na nossa rainha Ivete Sangalo uma vez, mas resolvi fazer uma outra transformação nela no estilo dos challenges e amei. E vcs, o que acharam? Aproveito pra lançar o #teleguiadochallenge (desafio do Teleguiado). Compartilhem esse vídeo até chegar na @ivetesangalo", escreveu.

Com base, corretivo, técnicas de contorno e às vezes outros recursos como perucas e lentes, ela consegue "virar" várias personalidades diferentes.

Letícia tem 25 anos e contou em entrevista ao Yahoo que começou a maquiar com apenas 12. Na época, ela fazia os makes das amigas e as primas, mas já adulta percebeu que aquilo poderia ser sua profissão. Em 2015, ela largou o curso de design e moda que fazia para estudar maquiagem social no Senac.

Para fazer as transformações, Letícia se inspirou em uma artista italiana e começou a compartilhar os resultados em vídeos curtos que logo viralizaram. “Era um hobby que eu tinha em paralelo às minhas clientes. Postei uma no Tik Tok (rede social de vídeos rápidos) e bombou. Não esperava”, explica.

A maquiadora também se arrista em imitar homens. Para isso, vale tudo: para "virar" Jason Momoa, usou algodão na barba. “Sou a rainha da gambiarra, me viro com o que eu tenho aqui”, se diverte.

A estrela do espetáculo, contudo, é o contorno. “Crio efeitos de luz e sombra, algo que também faço numa maquiagem social. E prefiro fazer pessoas que eu acompanho pois também já conheço o gestual”.

Várias famosas já foram imitadas por Letícia. A própria Ivete, Taylor Swift, Ariana Grande, Eliana, Roberta de Rebeldes, entre outros. No Instagram, ela tem mais de 500 mil seguidores. Veja alguns dos looks da maquiadora: