Mar aberto: praias estão novamente liberadas na capital baiana

Após 3 meses e 10 dias de espera, os soteropolitanos podem, oficialmente, voltar às areias da cidade: esta segunda (3) foi dia de reabertura das praias. Com isso, de segunda à sexta apenas, estão permitidos o uso de sombreiros, mesas e cadeiras, além do comércio ambulante nas faixas de areia. A única exceção é a praia do Porto da Barra, que abrirá das terças às sextas-feiras e, portanto, terá sua abertura iniciada amanhã (4) e sem uso de sombreiros, mesas e cadeiras. Apenas a presença dos ambulantes está liberada na praia do Porto.

Além dessa restrição, o diretor da Guarda Civil Municipal de Salvador, Maurício Lima, reforça: esportes em grupos podem até ser realizados, contanto que se restrinjam à quantidade máxima de quatro pessoas. “Isso se aplica a todas as praias. Já a maior quantidade de proibições na Praia do Porto, que estará aberta apenas acontece devido à pequena extensão da areia. Precisamos agir para que as pessoas tenham, pelo menos, o mínimo de segurança”, explicou.

Apesar do tempo chuvoso desta segunda, alguns corajosos se aventuraram a enfrentá-lo, em nome da saudade que sentiam do mar. Esse foi o caso de Victoria Azevedo, que correu para a Praia de Stella Maris, ao primeiro sinal de reabertura e o encontrou exatamente como esperava: vazio. “A praia sempre foi minha primeira opção de lazer, Farol da Barra era todo domingo, então foi difícil ficar longe durante esse tempo”, contou a estudante.

A tranquilidade foi confirmada por Maurício Lima, que espera o mesmo para a reabertura da Praia do Porto, nesta terça. “Haverá controle no portal de entrada e continuaremos no controle, também, dos protocolos de segurança, como o uso de máscaras. Hoje não houve intercorrência, apenas os acessos que já são permitidos no Porto, em virtude das atividades náuticas”, relatou.

A reabertura das praias na cidade considera a redução dos índices pandêmicos na cidade, que atualmente possui 70% de ocupação de leitos de UTI, segundo dados divulgados pelo Portal da Transparência de Salvador. A ocupação dos leitos para adultos corresponde a 76%, enquanto para leitos clínicos de adultos é de 64%.



*Com orientação da sub-editora Fernanda Varela.