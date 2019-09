Mar dá o norte aos ambientes da Casas Conceito

Todos os 29 ambientes que compõem a Casas Conceito trazem o mar como inspiração. Debruçada para a Baía de Todos os Santos, a iniciativa trouxe como desafio para os 41 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e paisagismo envolvidos criar espaços que se integrassem à vista. “O bom é a diversidade de soluções. Alguns projetos tiram partido do que encontram, outros propõem outras coisas em cima do que recebem. Todos foram pensados para serem residências sobre o mar e receberam nomes de destinos de praia pelo mundo”, define a empresária Andrea Velame, criadora da mostra, que está em sua segunda edição.

Com o tema A(mar), a Casas Conceito 2019 integra as comemorações dos 20 anos da Bahia Marina (Avenida Contorno), que cedeu uma área de três mil metros quadrados para abrigar os ambientes, inclusive parte do estacionamento de barcos, que foi desocupada. O piso também foi estendido para além do mar, ampliando o espaço. A mostra está aberta para visitação até o dia 29, de terça a domingo, das 16h às 22h. Os ingressos, à venda pelo Sympla e no local, custam R$ 40 de quarta a domingo e R$ 30 + 1 kg de alimento não perecível, nas Terças Solidárias.

Refúgio da Ilha de Paros

O azul infinito do mar de uma das maiores ilhas do arquipélago das Cíclades, na Grécia, inspirou a dupla Ivan Rocha e Carlos Pinillos em sua estreia na mostra. Batizado de Refúgio da Ilha de Paros, o loft traz referências do olhar atento de Ivan quanto à idealização de espaços aconchegantes e singulares, seguindo o mercado, sem deixar de lado seu repertório, construído em viagens pelo mundo.

Morada cheia de personalidade

O uso de revestimentos em medidas expressivas, aplicação de pedras naturais em suas formas originais – ressaltando suas texturas e tonalidades naturais – e escolha, em maioria, por designers brasileiros para o mobiliário formam a personalidade do projeto. Elementos como couro, cordas e madeiras dão equilíbrio ao aparato tecnológico em meio às novidades da área de móveis planejados.

Obras de arte e paisagismo se destacam

O espaço foi criado tendo como start as características de um potencial morador: “solteiro, apaixonado pelo mar, alguém que adora viajar e garimpar peças únicas. Que recebe amigos com frequência para compartilhar experiências, que goste de arte e música”, arquiteto.

Na hora de eleger os objetos que dão alma ao ambiente, a dupla destaca a escultura da artista Sônia Ebling como eixo para composição das demais obras africanas de tribos Zulu, do Século XVIII. Escudos de luta, adereços de força e resistência marcam o ambiente, que tem como arremate a poltrona Circle Char, um clássico do designer dinamarquês Hans J. Wegner.

Paredes e móveis de tons neutros

Home Theater Vadhoo

Um painel de mármore Verde Guatemala que pesa 1.4 tonelada e mede três metros de comprimento traz o oceano diretamente para o Home Theater Vadhoo, ambiente assinado por Mally Requião na Casas Conceito.

O espaço foi inspirado na praia da Noite Estrelada, que fica na Ilha de Vadhoo, no arquipélago das Maldivas. “O lugar é conhecido por um fenômeno químico que gera uma luz fluorescente fazendo com que, durante a noite, o mar se torne brilhante com uma paleta de cores sóbrias. Esse foi o ponto de partida para o conceito do meu ambiente”, explica.

O painel de mármore Verde Guatemala é o protagonista do projeto

No painel impressionante, Mally posicionou a tela de 100 polegadas do home theater, que mede 2,20 cm x 1,83 cm. “O equipamento é um lançamento que não precisa do subwoofer. É automatizado, tem as caixas laterais e superiores de som e atende por comando de voz”, explica.

Se a mármore é o mar, a areia de Mally é um revestimento novo da Decortiles similar à granilite. A cartela de tons de bege aparece ainda em um outro grande painel, em estilo portas venezianas que, segundo ela, contextualiza o ambiente praiano e proporcionar sensações de conforto e bem-estar.

Ambiente foi pensando para ser um espaço de diversão

Um sofá central verde e um aparador bar em Metalon complementam o espaço. “A proposta é trazer não só um home theater convencional. É ir além, incluindo espaço-bar onde amigos possam compartilhar momentos de descontração e divertimento”.

Na escolha dos objetos e obras de arte, a arquiteta valorizou peças artesanais, como a série de vasos de barro com palavras afetivas, esculturas de Inos Corradin, que retratam as mulheres no barro, gravuras de Arthur Luiz Piza e obras de Hilda Salomão. Destaque para o carrinho-bar em palhinha.

Destaque para o carrinho-bar em palhinha.

Estar e Jantar Taormina

O Estar e Jantar Taormina ocupa uma área de 42 metros quadrados, explorados ao máximo por Mariana Castro. A arquiteta e urbanista idealizou um apartamento localizado na zona litorânea de uma grande cidade onde, hipoteticamente, viveria um casal descolado de meia idade, sem filhos. “A intenção foi unir o simples e o sofisticado, passeando pelas texturas naturais e tons terrosos, mesclados com o cinza, verde e laranja, além dos materiais como a madeira, sisal e o couro que proporcionam o aconchego desejado”, diz Mariana.

Projeto passeia pelas texturas naturais e tons terrosos, mesclados com o cinza, verde e laranja

A inspiração do projeto veio da cidade de Taormina, na Itália. Conhecida como a “Pérola do Mar Jônico”, tem um litoral considerado como um dos mais belos do mundo e uma história e cultura que passam por influência de domínio de romanos, árabes, normandos e franceses.

Inspirada pelo encontro do mar com as rochas, a arquiteta inseriu no projeto algumas formas orgânicas. O movimento nos painéis, o forro, as paredes e o piso em dégradé cinza remetem à imensidão da fusão do mar com o céu.

Conforto e aconchego no ambiente de Mariana Castro

Arte - “Pelo segundo ano consecutivo na Casas Conceito, com a curadoria de Eva Penacal e o talento do artista Hiram Gama, apresentamos mais uma aquarela personalizada para o evento, na qual as texturas e cores do encontro do mar com as rochas e a vegetação são retratados. Uma obra de mais de três metros de largura adorna a área do estar, que também tem esculturas com formas orgânicas e material natural”, detalha a arquiteta.

Móveis de designers famosos e obras de arte figuram no ambiente

Refúgio Trancoso

Mila Liberato homenageou Elba Ramalho no Refúgio Trancoso, seu espaço na mostra. Pensado para ser uma suíte de casal, o ambiente traz a atmosfera da praia famosa do Sul da Bahia, onde a cantora paraibana é considerada uma importante cidadã. Foi de lá, desse lugar bucólico, próximo ao mar, que a arquiteta buscou as inspirações para criar um projeto com a tecnologia alinhada à matérias e técnicas artesanais.

Suíte foi inspirada em Elba Ramalho e traz obra de Chico Liberato (Foto de Gabriela Daltron/divulgação)

“Nosso refúgio consiste em uma ampla suíte de casal equipada com sala de banho e closet integrado, compreendida em 60 metros quadrados e retrata tanto uma suíte de um sofisticado resort como também de um cliente particular exigente”, revela Mila, que usou vestidos da estilista baiana Geane Goubert na área de vestir. "Procurei uma marca que tivesse roupas que lembrassem o estilo de Elba Ramalho.

Tecnologia de ponta no banheiro do espaço

A arte está presente no ambiente de Mila através da obra de seu tio, Chico Liberato, uma referência para a arquiteta desde a infância. Ela não abriu mão de ter um de seus trabalhos no Refúgio Trancoso. Quem for conferir a mostra vai poder admirar o quadro Para Aonde Você Vai Eu Também Vou. “Trata-se de uma pintura com referência nas matrizes culturais e estéticas que consolidam a cultura brasileira, com presença marcante dos povos indígenas, negros e europeus”, revela.

Closet tem roupas criadas pela estilista Geane Goubert que lembram o estilo da cantora

Espaço de Eventos Ibiza

Praia famosa mundialmente pela beleza das praias e festas ótimas, Ibiza foi o lugar escolhido para dar o nome ao Espaço de Eventos de Rebeca Brasileiro, mas o tema A(mar), da Casas Conceito, foi a principal inspiração da arquiteta. “É um tema lindo e concisamente poético, que aliado à especificidade que possui um espaço de eventos, se materializou nos aspectos mais irreverentes do mar e do ato de amar: fluidez, dinamismo, vivacidade, pulsação”, explica.

Rebeca desenvolveu um projeto em que os elementos arquitetônicos e o mobiliário escolhido despertam, direta ou indiretamente, essas sensações. Um destaque vai para os móveis outdoor Doty da Sollos, trazidos pela Home Design Casual, que aparecem tanto no lounge da varanda Bimbarras quanto no bar. Criada pelo designer Jader Almeida, a linha foi concebida com traços finos e fluidos e trazem personalidade e sofisticação aos ambientes.

Cores vibrantes no projeto de Rebeca Brasileiro

Outro ponto forte são as louças e metais sanitários da Kohler. “Belíssimos e de qualidade ímpar, dentre as quais destaco o mictório touchless, uma peça superclean e com acionamento automático que traz para os sanitários públicos design e bom gosto”, opina a arquiteta, que também usou os vidros texturizados da Saint-Gobain Glass no ambiente.

A cartela de tons escolhida pela arquiteta leva o mar para os espaços de bar e de sanitários e o clima de praia para as áreas de lounge e plateia. “As cores dos sanitários foram escolhidas com base nas águas profundas, onde temos azuis escuros das águas e bordôs e verdes dos corais e vegetação marinha, todos da marca Sherwin-Williams através da D’Cores”, lista.

No bar, a água aparece com tons e sombras de ondas no grande painel de vidro Rideau da Saint-Gobain

“No bar, a água reaparece, mas dessa vez com tons e sombras de ondas no grande painel de vidro Rideau da Saint-Gobain, cuja textura faz alusão às marolas”, completa a criativa, que elegeu luminárias da Omni Light para estarem diante do painel. Com formatos diferentes, parecem flutuar.

No Lounge Bimbarras, a presença da vegetação da parede verde da arquiteta e paisagista Licia Loureiro emoldurada por painéis de madeira em composição com o deck criam o cenário de um espaço de descanso litorâneo com muito requinte. Compõem o cenário os móveis Doty – que aqui reaparecem no sofá, mesinhas e cadeiras; e na luminária bola da Omni Light.

Responsável pelo projeto de recuperação de uma extensa área de Mata Atlântica na Ilha Bimbarras ao longo de quase 40 anos e por todo o paisagismo da Bahia Marina, Lícia Loureiro está assinando também o paisagismo do espaço de Eventos Ibiza com a varanda Bimbarras.

No Lounge Bimbarras, a presença da vegetação da parede verde da arquiteta e paisagista Licia Loureiro

“Licia é paisagista minuciosa, utiliza espécies nativas nas suas criações, sempre se adequando à realidade local. Foi, por exemplo, projeto e execução dela a plantação das árvores ao longo do quebra-mar da Bahia Marina, que por si só já é um grande feito, uma vez que se trata de ambientes hostil, de pedras literalmente em cima do mar. Hoje, o verde ajuda a esconder as pedras do enrocamento e faz parte da composição da vista mais bonita de Salvador, que é a que temos ao descer a avenida Contorno. Não me recordo de outro caso onde tenham conseguido realizar tamanha façanha paisagística”, elogia a arquiteta.

Paisagismo

A arquiteta Tânia Facchinetti e o paisagista Joilson Barbosa retornaram à segunda Casas Conceito com um projeto de paisagismo inspirado no coqueiral da praia do Jardim de Alah. “Pensamos num espaço onde as pessoas possam levar uma vida tranquila, contemplando a natureza, meditando”, explica Tânia.

Paisagismo inspirado no Jardim de Alah

Para isso, a dupla olhou para o passado e fez uma homenagem aos jovens que frequentavam o Jardim de Alah nos anos 70. Esse clima bucólico surge através da areia, seixos e outros objetos característicos do mar, aliados com a vegetação. Como resultado, jardins com plantas tropicais diversas, como palmeiras, philodrendros, bromélias, orquídeas e dracenas.

“Nosso espaço está situado entre dois módulos de ambientes, onde passarelas fazem a integração entre eles. O verde da vegetação predomina, mas temos plantas com folhagens vibrantes para introduzir a cor e luminosidade ao ambiente”, destaca a arquiteta.

Além do Jardim de Alah, a dupla assinou também o paisagismo dos espaços da designer de interiores Nathalia Velame, dos designers Marcus e Ivane Barbosa e da arquiteta Mila Liberato.

Paisagismo inspirado no Jardim de Alah

Trajetória “verde”

Arquiteta e paisagista das mais respeitadas no mercado baiano, Licia Loureiro tem uma longa trajetória com o “verde”. Há 20 anos é quem cuida dos jardins da Bahia Marina e, por isto mesmo, não poderia ficar de fora da mostra que acontece nesse território tão familiar para ela. Estreando na Casas Conceito, Licia é a responsável pelo paisagismo da Área de Eventos e do Espaço Bimbarras, que divulga o novo empreendimento do grupo proprietário da Bahia Marina, a Ilha Bimbarras, na Baía de Todos os Santos.

Paisagismo de Licia Loureiro

A premissa do paisagismo que criou para a mostra foi humanizar os espaços, tornando-os aprazíveis para lazer, contemplação e celebrações, no caso da Área de Eventos. A inspiração foi implantar um paisagismo que se adequasse a um público bastante eclético, respeitando e integrando os ambientes humanos com a natureza e com a identidade ambiental.

Sendo assim, Licia criou uma paisagem tropical, tirando partido da proximidade do mar, praticamente uma extensão do ambiente. E essa proximidade influiu diretamente na vegetação especificada, que precisava estar adaptada ao solo salgado, resultado do aterro, e que não exigisse uma manutenção onerosa. “Paisagismo é a arte de trazer vida aos sonhos, constituindo os ambientes de afeto e singularidade. Cada recanto da Bahia Marina tem uma poética, cuja métrica e rima vem da arte paisagística”, diz.

Paisagismo de Licia Loureiro

Confira os profissionais da Casas Conceito 2019:

1. Adélia Estevez – Loft Palm Beach

2. Adriano Mascarenhas & Viviane Vieira (SoteroArquitetos) – Refúgio Baía de Todos-os-Santos

3. Alexandre Nalin – Home Theater Sarakiniko

4. Aline Cangussú – Living Mônaco

5. Ana Claudia & Ana Paula Nonato – Living com Jantar Praia da Gamboa

6. Bruna Milcent, Fernanda Milcent & Renan Saturnino (M100 Arquitetura) – Refúgio do Forte

7. Daniela Lopes – Living Praia de Mar Grande

8. Fabiane Lessa – Bangalô Maldivas

9. Flávio Moura – Spa e Casa Kohler Vik Beach

10. Gabriel Magalhães, Luís Claudio Souza & Hugo Ribeiro – Suíte Creta

11. Grazielle Piccolo – Recanto Playa Del Carmen

12. Ivan Rocha & Carlos Pinillos – Refúgio Ilha de Paros

13. José Marcelino – Ilha Bimbarras

14. Licia Loureiro – Paisagismo Ilha Bimbarra e Eventos Ibiza

15. Mally Requião – Home Theater Vhadoo

16. Mariana Castro – Estar e Jantar Taormina

17. Marcus & Ivane Barbosa – Lounge SDB Portofino

18. Mário Figueiredo – Loft Tulum

19. Marlon Gama – Living Porto Vecchio

20. Mila Liberato – Refúgio Trancoso

21. Nágila Andrade – Cozinha Bodrum

22. Nathália Velame – Refúgio Itacaré

23. Rebeca Brasileiro – Eventos Ibiza

24. Roberto Leal & Naíssa Vieiralves – Living Barra Grande

25. Rodrigo Rocha & Marcelo Rodrigues (Rocha e Rodrigues Arquitetura) – Living Zamá

26. Rogério Menezes – Living Formentera

27. Simone Selem – Living Capri

28. Tania Facchinetti & Joilson Barbosa – Jardim de Alah

29. Thaís Bragga – Estar Mykonos

30. Wagner Paiva – Living Navaggio

Todos tiveram liberdade para escolher seus ambientes.

Patrocinadores

Vitrine das tendências do mercado de arquitetura, design e paisagismo, a Casas Conceito se consolidou como espaço para ativação de marcas dos mais diversos segmentos e atrai parcerias de peso. São patrocinadores a Bahia Marina, Ilhas Bimbarras, Kohler, Sherwin-Williams, Placo, Saint-Gobain Glass, Shopping da Bahia. Apoio: Lider Interiores, Pavimenti, Transparence Vidros, Home Design, D’Cores Tintas, Prefeitura de Salvador, Paiva Ribeiro Engenharia e Divisaglass.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.