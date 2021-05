Mara Maravilha revela mágoa com Xuxa: 'É rainha, mas a coroa enferruja'

Mara Maravilha foi, ao lado de Xuxa, Eliana e Angélica uma das grandes apresentadoras infantis das décadas passadas. Hoje em dia, no entanto, a única morena do grupo não nega o ressentimento que tem da Rainha dos Baixinhos.

“Ela vai ser sempre a rainha, mas sempre que participei de programas com ela, a audiência subiu. No ano passado, meu assessor ligou para a assessora dela para pedir uma live e aí tivemos uma recusa. Como assim? Acho que as coisas mudaram e não são mais como antigamente", disse em entrevista à revista Quem.

"Ao dizer que a relação não é mais a mesma, não quer dizer que eu não tenha sentimentos bons", ponderou ela, que recentemente adotou um menino.

Essa não é a primeira vez que ela vira polêmica por conta de Xuxa. Recentemente, ela afirmou que "não gosta de loiras" ao citar o grupo de WhatsApp com a Rainha, Eliana e Angélica. Mara foi "excluída" no rolê.

"Pode ser rainha, mas uma hora tem que passar a coroa porque enferruja. Eu vou continuar sendo maravilha e sou a típica brasileira. Gosto muito das loiras, mas sou morena, graças a Deus", afirma.