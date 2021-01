Mara Maravilha visita Pelourinho e elogia culinária baiana: 'adoro vatapá'

Mara Maravilha está aproveitando uns dias de folga em Salvador. Nascida em Itapetinga, no centro-sul baiano, a apresentadora fez uma visita ao Pelourinho e matou a saudade da culinária baiana.

Nesta sexta-feira (8), ela foi acompanhada do noivo, Gabriel Torres, do filho Benjamin e de alguns amigos para o Centro Histórico, onde almoçou e aproveitou para repor os níveis de dendê no sangue.

Em um estabelecimento, o grupo pediu moqueca mista de peixe e camarão, lasanha de banana e camarão nordestino. “Eu sou apaixonada por vatapá. Adoro! Benjamim gosta de um arroz com purê de batata com uns pedacinhos de peixe. Já o Gabriel gosta de tudo”, comentou Mara.

A estrela do ‘Jogo dos Pontinhos’, que é exibido todos os domingos no SBT com a apresentação do seu patrão Silvio Santos, aproveitou ainda para atender a alguns fãs. “Esse carinho é assim por onde eu passo, isso me envaidece até hoje. Sou muita grata sempre pelo público e pela história linda que eu construí”, declarou Mara.